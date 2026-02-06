Voz Comunitaria | Vecinos piden instalación de barandas en puente de Monte Cristo y mejoras en el aseo urbano

La instalación de nuevas barandas en el popular puente del sector Monte Cristo, en Puerto La Cruz, es una necesidad para quienes residen en la zona.

Vecinos consultados aseguran que los peatones corren peligro constantemente, ya que como no existen las estructuras de protección se elevan las posibilidades de ser atropellados por los vehículos que se desplazan por allí a diario.

Señalan que hace más de cuatro años las autoridades locales removieron las anteriores barandas que estaban deterioradas, pero hasta la fecha no han colocado unas nuevas.

"Las barandas servían para delimitar el paso peatonal y el de vehículos debajo del puente, pero como las quitaron y no pusieron otras, siempre hay riesgo de que a uno lo atropellen. Esto no sólo afecta a la gente de Monte Cristo, sino también a los de Chuparín, Valle Lindo y todos los vecinos de la parte alta de Puerto La Cruz que suelen usar esta vía", comentó el residente Israel Córdova.

Preocupación

La señora Luisa Nava, quien se desempeña como vendedora informal en Monte Cristo, manifestó que su mayor preocupación es que ocurran accidentes con alguno de los "muchos niños" que pasa por este lugar para ir a su sitio de estudio.

"Por aquí pasan los que estudian en Chuparín y en los liceos Freites y Salias, en Guanire. Este es un lugar por donde circulan muchas motos y todo el mundo corre peligro. Nelson (Moreno, exalcalde) tenía un proyecto de instalación de las nuevas barandas, pero no sabemos ahora qué va a pasar, si el nuevo alcalde (Jesús Marcano) le dará continuidad a la propuesta. Nos gustaría que tomen en cuenta esto", acotó.

Aseo irregular

La vecina denunció que los camiones del aseo urbano no pasan con regularidad por el sector Monte Cristo.

Ante esta situación, comentó, los residentes han optado por dejar sus bolsas con desperdicios en el vertedero improvisado que está a pocos metros del puente.

"Como en Chuparín sí pasa el aseo, la gente viene de todos lados y dejan sus bolsas allí. Una vez recogen la basura en la mañana, ese espacio se vuelve a llenar de basura en el transcurso del día. Antes no se acumulaba basura aquí porque los camiones pasaban tres veces a la semana por Monte Cristo, pero ahora no hay días fijos, a veces pasamos hasta un mes sin ver al aseo. Esto se ha vuelto peligroso hasta para los perros y gatos que siempre andan comiendo de la basura, y muchos han sido atropellados por carros y motos, porque el basurero está cerca del puente", dijo.

Vecinos esperan que las autoridades locales revisen la situación y ofrezcan soluciones a estos dos problemas reportados.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez