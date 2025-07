Voz comunitaria | Vecinos piden eliminación de botaderos de basura en Las Mercedes (+Fotos)

Basura, basura y más basura es lo que abunda en las calles Negro Primero y Arreaza del sector Las Mercedes de Puerto La Cruz.

Sólo frente a la entrada del liceo José Tadeo Arreaza Calatrava hay al menos tres botaderos de desechos improvisados.

En estos puntos abundan bolsas repletas de desperdicios, ramas, pañales desechables, escombros, muebles viejos, electrodomésticos dañados y envases plásticos de todos los tamaños.

A todo esto hay que añadirle que el pequeño canal que pasa por la zona está lleno de basura y gran cantidad de maleza.

"Ni una camioneta rústica puede pasar por aquí, ya que este tramo de la calle prácticamente está inhabilitado por la cantidad de basura regada en el piso. Allí también han lanzado animales y de todo. Es necesario que las autoridades limpien el lugar", opinó el señor Wilmer Jiménez, quien reside cerca del lugar.

Inconsciencia

Sólo basta con estar algunos minutos en el sitio para comprobar que el olor que se desprende del lugar es desagradable y no sólo afecta a los vecinos que están a pocos metros, sino también a los estudiantes y trabajadores del liceo que está frente a estos vertederos informales.

Habitantes consultados aseguraron que la mayoría de los desechos que reposan en estos puntos son traídos por residentes de otros sectores como Bello Monte y La Vecindad del Chavo.

"Aquí viene gente de todos lados, pero principalmente de esos dos sectores que te estoy diciendo y cuando llueve todo esto se ve peor y ni se puede caminar por aquí. Hay que hacer un llamado a la conciencia ciudadana", comentó el ama de casa Juana Mijares.

Sanciones

Para la moradora Paola Rivas, esto botaderos desaparecerán cuando las autoridades locales apliquen sanciones a quienes arrojen desperdicios en esa zona.

"A veces esto está tan horrible que también se llena de basura la acera de la calle Arreaza y uno no puede ni caminar. Las autoridades tienen que eliminar esos botaderos y vigilar que nadie eche basura, meterle alguna sanción. Una vez limpiaron todo eso e instalaron una cámara cerca y dijeron que iban a llevarse preso al que echara basura, pero no pasó nada. Allí han lanzado hasta perros y gatos muertos. La gente no ve que esa pudrición puede enfermar a otro", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez