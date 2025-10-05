Voz Comunitaria | Vecinos denuncian que la población de Guaca se hunde en las aguas servidas por falta de una bomba

Pese a ser el puerto sardinero que aporta cerca del 50% de la proteína marina que se consume en el país, Guaca, en el municipio Bermúdez de Sucre, se hunde en la insalubridad, con el colapso de su sistema de aguas servidas.

“Y no es peor porque hace un mes hicieron mantenimiento a las tanquillas de cloacas”, dijo un habitante que prefirió no identificarse.

Pero los que no están conformes de ninguna manera son los vecinos de la calle Principal, que da la bienvenida a los visitantes con ríos y lagunas putrefactas, que además, afectan los comercios que hay en la vía, de los cuales, dos son ventas de comida.

Claudia Gil, una de las afectadas, dijo que el problema se agravó hace dos años. “Hubo un tiempo en que se arregló y después se comenzó a desbordar otra vez”.

Explicó que en las viviendas sufren porque no funcionan los baños, las aguas se devuelven y se desbordan, por lo que ahora, no sólo hay derrames fuera, sino también dentro de las casas. “No bajan las pocetas, ni los fregaderos”.

Anderson Quijada, con 17 años en la comunidad y una venta de agua potable, reseñó que el problema se ha prolongado por cuatro años.

“Se volvieron pura foto, han traído las máquinas, han medio trabajado, pero el problema es profundo”.

Dijo que hace un mes una cuadrilla hizo mantenimiento y destapó, pero en la calle Principal el problema es más complejo, porque al parecer hay un colector caído. “Y que iban a venir y no lo hicieron. Cuando se acercan las votaciones todo lo ponen pavito, pero después se olvidan de las comunidades”.

Sin bombas

Yanelis Fernández, dueña de un pequeño abasto, explicó que el problema básico es que no funcionan las bombas de las estaciones de Guaca y Guatapanare y eso afecta a las dos poblaciones, porque las aguas servidas corren por las calles y se devuelven a las casas.

“Las bombas se quemaron y si no lo solucionan va a seguir el problema, así vengan a destapar. Limpiaron, cedió un poco, pero así estamos otra vez”.

Agregó que cuando hay agua potable por tubería el problema se agrava con el uso del recurso, por lo que urge que solucionen la falta de bombas.

