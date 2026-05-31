Petro rechaza preconteo electoral y denuncia irregularidades en sistema de conteo de votos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó los resultados del preconteo electoral difundido este domingo en el marco de la jornada presidencial, al asegurar que dicho proceso “no tiene fuerza vinculante” y que sus datos no constituyen norma pública.

A través de sus declaraciones, el mandatario afirmó que no acepta los resultados del preconteo realizado por una firma privada, al señalar supuestas inconsistencias en el sistema de escrutinio.

Petro sostuvo además que actualmente existirían “dos censos”, uno oficial y otro asociado al sistema de conteo utilizado en el proceso electoral, el cual, según dijo, incluiría un número adicional de ciudadanos no registrados en el listado oficial.

“Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que varias mesas ya impugnadas evidenciarían presuntas irregularidades, afirmando que “centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

En ese sentido, reiteró que los resultados que considera vinculantes deben ser los emitidos por las comisiones escrutadoras bajo la dirección de los jueces de la República, conforme a lo establecido en la ley.

Las declaraciones se Petro surgen luego de que Con el 98,27 % de las mesas contabilizadas, Abelardo De la Espriella diera la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos (43,74 %), un resultado mejor que el que le daban las encuestas, en las que siempre estuvo en segundo lugar, detrás de Iván Cepeda.

El candidato de la izquierda, por su parte, quedó en segundo lugar, con 9,5 millones de papeletas (40,90 %), cuando faltaba por informar menos del 2 % de las 122.020 mesas dispuestas para las elecciones de este domingo, según la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones.

Bogotá / Redacción web