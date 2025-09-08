Voz comunitaria | Vecinos del sector Los Robles en Barcelona demandan atención gubernamental (+Fotos)

Atención gubernamental. Esta es la principal solicitud que hacen los habitantes del sector Los Robles, una comunidad ubicada en la vía principal de Puente Ayala, en Barcelona, para gozar de mejor calidad de vida.

Y es que, con ello, buscan que los entes competentes se aboquen a mejorar las condiciones de la vialidad y las fallas que presentan en algunos servicios básicos.

"Aquí en el sector necesitamos muchas cosas. Uno de los problemas que más hay es con el agua y el asfaltado que las calles están feas, son muchas cosas", expresó Elisa Vásquez.

De acuerdo a Vásquez, las seis calles que tiene esta comunidad requieren ser intervenidas, porque la mayoría son de tierra.

"Yo tengo aquí 20 años y desde que echaron ese asfalto que pareciera ripio en algunas calles, más nunca se abocaron, hay huecos por todos lados ahora. Necesitamos que las autoridades se aboquen", mencionó Vásquez.

Merquiade Golindano, otra de las personas entrevistadas, también centró su petición en que se mejore el estado de la vialidad.

"Me gustaría que vinieran a atender el tema de la vialidad porque se pone feísima. Yo estoy trayendo material de relleno para tapar los huecos que están al frente de mi casa, porque la vía está bien mal. Para un vehículo pequeño es complicado transitar por aquí", resaltó Golindano.

Marlenis Rosales, quien habita en la calle Los Robles, elevó su voz para que también continúen la construcción de las aceras y cunetas en toda la comunidad.

"Hace como cuatro años echaron un pedacito de acera en la entrada de tres calles, entre ellas esta y La Chica y más nunca vinieron, eso quedó en veremos. Necesitamos que terminen este proyecto en todo el sector con la construcción de cunetas para que el agua fluya cuando llueva", relató.

De igual manera, Rosales coincidió en la solicitud de mejoras en el servicio de agua potable por tubería. Alegó que son abastecidos cada 10 o 15 días, como mínimo, y la mayoría de las veces deben comprarle a los camiones cisternas el tambor en Bs 200, mientras esperan.

"Yo vivo sola y tengo que comprar entre uno o dos tambores, mientras espero que llegue el agua por tubería. Me apoyo en la pensión y en lo que logré hacer en el puesto que tengo frente al penal, vendiendo caramelos y café", indicó Rosales.

Por otro lado, los vecinos pidieron que disminuyan los cortes de electricidad que a veces se registran dos veces al día, por un lapso de cuatro horas. Así como también, que se trabaje en realizarle mantenimiento al sistema eléctrico de la comunidad, porque a veces presentan debilidades, al parecer, por el estado de uno de los transformadores.

Barcelona / Elisa Gómez