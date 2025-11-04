Voz Comunitaria | Vecinos del sector La Montañita de Santa Ana denuncian fallas de servicios básicos

Habitantes del sector La Montañita, ubicado en el municipio Santa Ana del estado Anzoátegui, denunciaron que desde hace aproximadamente 10 años carecen de servicios básicos estables y de vialidades en condiciones adecuadas. Según afirmaron, la causa de estos problemas radica tanto en el descuido ciudadano como en la falta de atención por parte de los entes gubernamentales y consejos comunales.

El ama de casa Ammarelis Rodríguez señaló que los constantes cortes eléctricos y la escasez de agua le dificultan realizar sus labores cotidianas. “Esto ya es insostenible, porque por culpa de los apagones se me han dañado dos neveras y un aire acondicionado. La situación del agua me desespera: hay días en los que no mando a mis hijos al colegio porque no tienen camisa limpia que ponerse. Mientras tanto, las autoridades se desentienden y no dan respuestas. Esa es una de las tantas cosas que ya nos indignan”, expresó.

Mariné Rodríguez aseguró verse afectada por el deterioro de las vías públicas. “Es horrible el estado en que se encuentran nuestras calles. Hace poco casi tuve un accidente por la cantidad de huecos que hay. A veces debo pedirles a mis hijos que no salgan a jugar, porque con esos desperfectos y la falta de alumbrado me da miedo que les ocurra algo”, comentó.

Denuncias

Un vecino, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que han realizado múltiples denuncias ante la Alcaldía de Santa Ana, ya que, según dijo, esa institución debería canalizar los reclamos hacia instancias superiores. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no han recibido respuestas ni soluciones concretas.

Ante esta situación, algunos habitantes han optado por recurrir a alternativas como solicitar aventones, pagar camiones cisterna o desconectar equipos eléctricos para evitar daños. Todo esto mientras esperan la atención de las autoridades regionales y municipales, con la esperanza de que, de cara al año 2026, al menos una de estas situaciones sea resuelta.

Santa Ana / Mariela García (Pasante)