Voz Comunitaria | Vecinos del Barrio Unión celebran instalación de cámaras de seguridad, pero solicitan patrullaje policial nocturno (+Fotos)

Recientemente se llevó a cabo la instalación de cámaras de videovigilancia en el Barrio Unión de Puerto La Cruz, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona.

Así lo informó el jefe de calle José Pereira, quien explicó que los dispositivos fueron colocados en puntos estratégicos de las calles Junín y Cooperativa, en una labor conjunta entre comerciantes y vecinos de la comunidad.

"Todo esto se hizo con el propósito de reforzar la seguridad de los vecinos y comerciantes, así como también de la ciudadanía que, día a día, visita el mercado municipal, pues recordemos que el Barrio Unión queda en las adyacencias del mercado, por lo tanto esto es vital para el buen vivir de la comunidad. Con esta iniciativa buscamos reducir los robos y monitorear áreas comunes", agregó.

Esta acción fue celebrada por residentes consultados, sin embargo, solicitan a las autoridades locales que activen el patrullaje policial nocturno para aumentar aún más la seguridad en el lugar.

"Por una parte con las cámaras estamos bien, porque podremos ver si alguien roba, pero hacen falta policías en las noches. Hace unos meses apuñalaron a un señor en un callejón porque estaba oscuro. Aquí tenemos una casilla policial, pero trabajan sólo en la mañana, necesitamos que las autoridades mejoren la vigilancia en las noches", comentó el vecino Juan Marín.

Se conoció que los mismos vecinos también han optado adquirir e instalar lámparas en la calle para contrarrestar la falta de alumbrado público en varias zonas de la comunidad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez