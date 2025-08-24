Voz Comunitaria | Vecinos de Valle Lindo piden asfaltado y mejoras en servicio eléctrico

Vecinos de la calle Monterrey del sector Valle Lindo, ubicada en la parte alta del municipio Sotillo, claman por atención gubernamental.

En un recorrido hecho por la zona se constató que la vía de acceso al lugar está muy deteriorada.

Vecinos consultados afirman que desde el primer mandato del exalcalde Nelson Moreno, hace 20 años, no han hecho una jornada de asfaltado en la comunidad.

Aunado a eso, denunciaron que en los últimos días han incrementado las fallas en el servicio eléctrico.

"Para estas elecciones que pasaron (27 de julio) prometieron asfaltado, hasta mandaron a quitar los carros que estaban atravesados en la calle, pero no llegaron nunca con las máquinas. Y en el caso de la luz siempre ha sido deficiente, porque falta un transformador para equilibrar las cargas. Hace tiempo se me dañó una nevera por los constantes apagones", señaló la repostera Carolina Hernández.

Su vecina, el ama de casa Briseida Maestre, también mostró su descontento por las constantes interrupciones del servicio eléctrico.

Añadió que los apagones no sólo perjudican a varias personas de la calle Monterrey, sino también a algunos que residen en la calle El Tanque.

"Nada más en ese cruce entre la calle Monterrey y El Tanque hay como 70 familias afectadas. Cuando hay bajones, los niños no pueden ver sus comiquitas porque el televisor empieza a echar broma, no llega bien la señal o simplemente se apaga", añadió.

En la comunidad hay un vertedero improvisado desde hace varios años

Más problemas

Un vertedero de basura improvisado es otro de los problemas que aqueja a la comunidad en estos momentos.

Residentes consultados afirmaron que la alcaldía del municipio Sotillo prometió sanear este espacio, que se encuentra al final de la calle Monterey, para ejecutar un plan de construcción de viviendas.

"Allí han estado personas de la alcaldía varias veces, han hecho sancocho con ellos, pero no se ha limpiado el lugar. Ahora las ratas que viven allí se vienen para las casas", aseguraron.

Residentes denunciaron que en los últimos días se han incrementado las fallas en el servicio eléctrico

Otra solicitud

El ama de casa Carmen Araguache apuntó que no sólo es necesario que las autoridades rehabiliten la calle Monterrey, sino que además reparen los botes de agua que hay en la zona.

"Cada vez que viene el agua, cada ocho días, se ven los botes y eso también consume el asfalto. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen medidas en Valle Lindo. Además, sería bueno que ayuden a los vecinos con operativos de medicinas para la tensión, ya que es difícil adquirirlas. Mi bono de guerra lo gasto en eso y casi no me queda para la comida, esto es lamentable", finalizó la moradora.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez