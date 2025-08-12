Voz Comunitaria | Vecinos de Tierra Adentro: Sufrimos entre tres y seis apagones diarios

En el sector Tierra Adentro de Puerto La Cruz los apagones se han convertido en el pan de cada día.

Según reportan los vecinos, en las casas ubicadas en las calles Bolívar y La Florida se registran entre tres y seis interrupciones del servicio eléctrico a diario.

Aseguran que este problema se viene evidenciando desde hace un mes aproximadamente y hasta ahora no se ha acercado ningún representante de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para explicarles las razones de los cortes de energía.

"Tenemos un mes en este rollo y no sabemos si es un problema del sistema, porque aquí no se ha dañado ningún transformador, como para decir que esa es la razón. Lo cierto es que aquí se ha ido la luz hasta tres veces en la mañana y tres veces en la noche un mismo día. Los cortes son de una hora, una hora y media, o dos horas, y muchas veces se han dado los cortes en la madrugada", comentó el mecánico Alberto González.

Esto tiene preocupado a más de uno, puesto que como las interrupciones son constantes "en cualquier momento" se puede dañar un electrodoméstico.

"¿Cómo repones una nevera si ahorita pasan de 500 dólares? Por eso los que pueden están comprando protectores para cuidar sus cosas. Si sólo hicieran un corte de dos o tres horas, de repente uno se organiza y está prevenido, pero aquí los cortes son sin hora específica. El miércoles (6/8) se fue dos veces en el día y hubo uno en la noche de 25 minutos. No podemos echarle la culpa a nadie, de repente es falta de mantenimiento, no sé", manifestó el obrero Miguel Pérez.

Habitantes aseguran que se les han dañado electrodomésticos por los apagones

Exhorto

La señora Teresa Caraballo, quien es jefa de calle en la zona, exhortó a los representantes de Corpoelec a solventar las fallas en el servicio en Tierra Adentro.

Afirmó que incluso a ella se le dañó una nevera, producto de los constantes apagones.

"Esto no debería pasar, porque nadie te lo repone. Mi sobrina es repostera y ha tenido dificultad para hacer sus tortas por la falta de electricidad a cada rato. Estamos de manos atadas aquí", acotó la dirigente vecinal.

De acuerdo con lo expresado por los residentes consultados, la interrupción del servicio eléctrico que más ha durado fue de, aproximadamente, cinco horas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez