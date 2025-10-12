Voz Comunitaria | Vecinos de Sierra Maestra solicitan asfaltado y mejoras en servicio del aseo urbano

En la calle Andrés Eloy Blanco del sector Sierra Maestra, en Puerto La Cruz, anhelan que las autoridades rehabiliten la vía.

Vecinos consultados hicieron énfasis en que las zonas que más requieren de asfaltado son el inicio de la arteria, exactamente en el cruce con la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, y el tramo que da acceso a la subida para los Jardines de Bello Monte.

Ambas áreas tienen huecos de diversos tamaños y algunos desniveles que ponen en riesgo a la cantidad de conductores que circulan por esta calle a diario.

"La parte que está más deteriorada es el inicio de la calle. Yo creo que se ha ido desgastando la vía por el agua que se estanca allí cada vez que llueve con fuerza. Eso tiene un problema de drenaje y por eso el agua a veces tarda hasta tres días en bajar. Todo eso se ha ido comiendo el asfalto, necesitamos que arreglen la vía", expresó la vecina Rosa Medina.

Peligro

El electricista Alfredo Ramírez, quien reside a pocos metros de la subida hacia Los Jardines de Bello Monte, el otro tramo visiblemente afectado, manifestó que ya olvidó la última vez que las autoridades locales asfaltaron la calle.

Aseguró que por ese lugar transitan muchos motorizados regularmente y que algunos han tenido accidentes por el mal estado de la vía.

En la subida hacia Los Jardines de Bello Monte también se necesita asfaltado

"Esa bajada tiene años así, es todo un riesgo. Por aquí pasan carros, pero sobre todo pasan motorizados. Algunos bajan a millón de Los Jardines o son imprudentes y montan dos o tres muchachitos del colegio y pasan por esa vía que es riesgosa. Se puede decir que las dos cosas afectan, tanto la imprudencia de algunos conductores como el mal estado de la vía. Esperemos que la asfalten pronto", añadió.

Aseo irregular

Adicional a la rehabilitación de la calle, residentes consultados solicitaron a las autoridades locales que mejore el servicio de recolección de basura, el cual definieron como "irregular".

"Ya van tres meses que no pasa el aseo. Por eso siempre llevamos la basura hasta la avenida, porque allí sí la recogen. Le pedimos a la alcaldía (de Sotillo) que mande los camiones más seguido", apuntó el ama de casa Yajaira Blanco.

Los vecinos esperan que las autoridades locales les ofrezcan respuestas a la brevedad posible.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez