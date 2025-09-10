Voz Comunitaria | Vecinos de la Urb. Gulf están sin energía 220v desde el 30 de agosto

En lo que va del mes de septiembre, vecinos de la calle 22 de la urbanización Gulf, en Puerto La Cruz, no han contado con energía 220v, debido a que se dañó uno de los transformadores de la zona.

La avería del equipo se produjo la tarde del 30 de agosto, tras la fuerte lluvia registrada en la zona norte del estado Anzoátegui.

Habitantes consultados relataron que escucharon una explosión en el poste y cuando se asomaron observaron que el transformador "agarró candela". "Ese mismo día en la noche vino la gente de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), pero no pudo hacer nada porque había mucho fuego. Desde ese momento las 28 casas que están del lado derecho de la calle quedaron sin luz 220, sólo tenemos 110v. Lo único que lograron bajar los trabajadores de Corpoelec fue el tabaco del poste que, según nos dijeron, no se dañó, y luego nos explicaron que había que instalar un nuevo transformador de 50kva para restituir la fase 220v", explicó Hermelinda León, una farmacéutica que reside en la comunidad.

Solicitudes

De acuerdo con lo afirmado por vecinos afectados, ya entregaron una carta explicando la situación y solicitando un nuevo transformador tanto a la gerencia de Corpoelec como a la alcaldía del municipio Sotillo.

"Hasta ahora estamos esperando respuesta. Es importante que sea reactivada la energía 220v, ya que aquí hay muchos adultos mayores y niños, aquí no viven casi jóvenes, y es difícil dormir y estar en el día con ese calor. Tenemos el caso de una señora que es inválida y la sacan en las tardes para que agarre algo de aire, también está una muchacha recién parida de unos morochos, así que hacemos un llamado a las autoridades para que le den celeridad al caso", manifestó la costurera Bambina de Cayamo.

Los residentes perjudicados por esta situación tienen previsto reunirse al final de la tarde de este martes para evaluar si acudirán de nuevo a la alcaldía para solicitar ayuda.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez