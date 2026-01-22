Voz Comunitaria | Vecinos de la calle San Félix de Carúpano piden arreglos de aceras y de tuberías

En la calle San Félix de Carúpano, en el estado Sucre, caminar es un ejercicio peligroso, sobre todo para cualquier adulto mayor que se aventure por aceras o por la misma carretera. Y es que entre huecos, caminerías deterioradas, botes de aguas servidas y de líquido potable, no son pocos los problemas del popular recorrido por donde circula todo el transporte público urbano del municipio Bermúdez.

Carmen Villarroel, dueña de una venta de arepas de la zona, dijo que son muchos los males del sector, principalmente los de la vialidad y un colector caído hacia la calle Colombia. También hay problemas con una boca de visita que bota continuamente líquidos putrefactos, en la pared posterior de la escuela Santa Rosa de Lima.

Se quejó de los malos olores, pero sobre todo de los huecos y aceras deterioradas, a lo cual pidió a las autoridades que se dediquen a solucionar.

Gonzalo Martínez, señaló que las aceras son un desastre y admitió que en algunos tramos la carretera está bien porque hicieron bacheos el año pasado.

Expresó su preocupación porque la gente, al no tener por donde caminar, debe agarrar por la vía con los peligros que esto representa. “La calle la arreglaron más o menos, pero ahora esperamos que el alcalde nos acomode las aceras”.

Problemas

Luisa Ramírez, fue víctima del deterioro de las aceras, porque salió de su casa, pisó en un hueco y se dio un fuerte golpe en una rodilla, que todavía la tiene padeciendo.

Frente a su casa hay un tubo de agua potable roto, que está deteriorando la vía y oacasiona pérdidas constantes del vital líquido. “Anteayer me caí y la rodilla se me puso como una berenjena. Hay muchos huecos y tienen que venir a solventar”.

Pidió al alcalde que solucione los problemas, porque hay muchos huecos que tapar y tuberías que arreglar, para que la gente pueda vivir bien.

Sucre / Corresponsalía Carúpano