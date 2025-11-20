Voz Comunitaria | Vecinos de la calle Ricaurte piden mejoras en alumbrado público y reubicación de vendedores 

Después de las 6:00 de la tarde, la calle Ricaurte de Puerto La Cruz "parece una boca de lobo".

Así lo denunciaron vecinos consultados, quienes precisaron que en la zona, el alumbrado público presenta deficiencias desde hace tres meses aproximadamente.

Según explicaron, varias lámparas se dañaron luego de que se produjera un falla en el tendido eléctrico que está situado entre las calles Ricaurte y Esperanza.

"El sistema está sobrecargado por la cantidad de negocios que hay por aquí y por eso falla. Eso nos afecta principalmente a los que vivimos aquí, porque los comerciantes se van antes de que oscurezca, mientras que nosotros nos quedamos aquí y esa falta de alumbrado público atrae indigentes y ladrones", comentó la señora Alba Quiñones, quien habita en el lugar desde hace 65 años.

Reporte

El jubilado Pedro Rodríguez añadió que este problema fue reportado tanto a la alcaldía del municipio Sotillo como a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero hasta ahora no ha sido corregido.

Destacó que para quienes residen en la zona es "muy importante" que la calle esté alumbrada, porque así disminuye el riesgo de inseguridad.

"En mi casa estamos medio alumbrados porque nos ayudamos con un chino (comercio asiático) que está cerca, que tiene una lámpara al frente", acotó.

A pesar de que en su negocio laboran hasta las 3:00 pm, la vendedora Anaís Gutiérrez considera que la calle Ricaurte debe contar con un alumbrado público eficiente.

"Nosotros hemos querido poner bombillos afuera, como para ayudar, pero somos nuevos por aquí y nos dicen que se los pueden robar. Las autoridades deberían tener esto como prioridad en una ciudad turística", añadió.

Observación

Tras hacer un recorrido por la zona se corroboró que en algunos tramos de la calle funcionan todas las luminarias, en otros no enciende ni un bombillo y hay varias lámparas que tienen uno, dos y hasta tres de cuatro bombillos dañados.

Por ejemplo, entre la Av. Municipal y el cruce con la calle Providencia se observó que no está activa ninguna luminaria, entre el cruce de la Providencia y Esperanza sólo funciona una de cuatro, y entre la Esperanza y Democracia todas están fuera de servicio.

En el caso del cruce con la calle Democracia y la avenida 5 de Julio de Puerto La Cruz, hay dos lámparas con todos sus bombillos encendidos al principio del tramo, mientras que en la mitad se aprecian dos con al menos un bombillo dañado.

A pocos metros de la avenida hay una lámpara con dos bombillos activos y dos apagados, y una con tres bombillos dañados.

Es decir, este es el tramo de la calle Ricaurte que presenta más irregularidades en el alumbrado público, pues funcionan unas y otras no.

Sin embargo, los vecinos esperan que así como la alcaldía de Sotillo inició un plan de rehabilitación del alumbrado público en la Av. Municipal, haga lo propio con la mencionada calle en los próximos días.

Reubicación

Adicional a esto, vecinos consultados exhortaron a las autoridades locales a que aplique un plan de reubicación de vendedores informales similar al ejecutado en el centro porteño en días recientes.

"Ya casi llegan al terminal de pasajeros, cuando antes se veían sólo en la calle Venezuela y las zonas cercanas. Hay muchos vendedores y nuestras casas se han convertido en baños públicos, por eso le pedimos a la alcaldía que se aboque a solucionar esto y metan esos vendedores en el mercado, y tengamos las calles libres", comentó la señora Alba Quiñones.

Con ella coincide el vecino Pedro Rodríguez, quien hizo énfasis en que la calle Ricaurte se ha vuelto un lugar donde "reina la anarquía".

"Hay mucha bulla todo el día, ponen música a todo volumen, no hay control, para vivir aquí ahora es incómodo", aseveró el jubilado.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez