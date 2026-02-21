Voz comunitaria | Vecinos de la calle El Calvario piden cambio de un poste de electricidad que está a punto de caer

Los vecinos de la calle El Calvario de Carúpano, en el estado Sucre, sumaron a los males que aquejan al tramo entre las Güiria y Cantaura, la posibilidad de quedarse sin electricidad y sin internet, por un poste que sostiene el cableado.

El mástil se dobló en la punta y el pie está totalmente en el aire por la oxidación y la obsolescencia.

Luisa Ugas, habitante del sector, explicó que el poste lleva así unos dos años, pero este fin de semana pasó un camión y se enredó en las líneas y las dejó prácticamente en el suelo.

La vecina relató que el incidente provocó daños en el resto de las líneas, que comenzaron a incendiarse, por lo que les sacaron la luz desde las 7 de la mañana y se las repusieron cerca de las 7 de la noche, pleno domingo de carnaval.

Se quejó que el tramo que va desde la calle Güiria hasta la Cantv parece un escenario de guerra, por lo que pidió a las autoridades que recuerden que el sector es una vía de desahogo del tránsito céntrico de Carúpano.

Agregó que no se pueden mantener limpias las casas ni abrir las puertas porque el polvo no los deja vivir.

Pista

La residente Wilmary Marcano señaló que el problema del poste los tiene preocupados, ante la posibilidad de quedarse definitivamente sin electricidad. “El poste está así desde hace como dos años y los cables están en el suelo desde hace una semana”.

Marcano dijo que el problema hace que se vaya la energía eléctrica a cada rato, sin que haya quien se acerque y les diga sin van a solucionar el problema.

Carmelo Ruiz, un conductor que pasaba por la zona, recomendó a la alcaldía que cierre el tramo definitivamente y lo convierta en una pista de motocross. “Así cobran y le sacan provecho. No hay que hacer mucho”, señaló entre risas el hombre, mientras pasaba en su vehículo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano