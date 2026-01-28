Voz Comunitaria | Vecinos de la calle El Calvario de Carúpano viven recluidos para evitar el polvo de la carretera (+Fotos)

La nube de polvo que recibe a quienes circulan y viven en la calle El Calvario de Carúpano, en el estado Sucre, no proviene del Sahara precisamente, si no de la vía rota. Los afectados están a la espera de que las autoridades decidan, tan siquiera, emparejar con maquinaria, para que las molestias sean menores.

Gumer Alcalá, vecino de la calle, dijo que la zona hace honor a su nombre, porque no se puede vivir allí y reconoció que por lo menos en el tramo entre las calles Güiria y Cantaura repararon la rotura del tubo de agua potable, pero dejaron pendientes una tubería de aguas servidas que baja del cerro y detrás de la iglesia Santa Catalina el tubo aún no ha sido reparado.

Agregó que manejan la información de que todo el tubo de aguas blancas de la calle debe ser reemplazado, un trabajo costoso y del cual nadie ha dado mayores detalles.

El problema del polvo, lo intransitable de la vía y su solución, es un misterio para los residentes del sector detrás de la alcaldía. “No nos han dicho nada”, dijo el residente.

Señaló que deben vivir encerrados en sus casas para evitar “tragar” polvo de manera continua y los malos olores que genera la cloaca rota.

Expresó su esperanza de que con la realización del Carnaval, y ante el hecho de que la calle es una zona de desahogo del tránsito, se acuerden y hagan un arreglo.

La residente Martina Fuentes dijo que viven encerrados para evitar el polvero. “Esto tiene meses así”.

También dijo que es esfuerzo diario el que hacen para mantener limpias las casas y evitar que el polvo les cause problemas de salud.

Responsabilidad

Nieves López, otra vecina, dijo que luchan con la tierra todos los días, que se cuela en las casas y se les mete en los ojos y en la boca.

Dijo que preguntó por un organismo que resolviera el problema y en la alcaldía le dijeron que es un trabajo a ejecutar por la gobernación. Sin embargo, los trazados internos de los municipios son responsabilidad de los gobiernos locales.

Sugirió a las autoridades que ejecuten, al menos, una limpieza de la carretera y las cunetas y apisonen un poco, para que los residentes puedan mantener a raya al polvo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano