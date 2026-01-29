Voz Comunitaria | Vecinos de la calle Ecuador de Carúpano se quejan de la oscuridad ante alumbrado deficiente

Asomarse de noche en la calle Ecuador de Carúpano, en el estado Sucre, no es una opción para muchos vecinos, a menos que tengan puestas en las puertas de sus hogares, luces LED financiadas por sus bolsillos.

Mercedes Marcano, residente de la calle, señaló que la oscuridad reina en la zona, sobre todo en la cuadra entre las calles Monagas y Victoria, donde no hay una lucecita.

Dijo que en cambio, entre las calles Monagas y Junín, los residentes debieron poner luminarias en las puertas de sus casas para poder salir.

Agregó que la oscuridad les genera temor, debido a la inseguridad, por lo que pidieron a las autoridades, sobre todo de la alcaldía, que revisen, porque se trata de una zona céntrica. “Han puesto la denuncia a través de la Venapp, pero no han venido”.

Incluso, dijo, le pidieron al antiguo encargado del alumbrado que revisara la situación, pero todo quedó en veremos.

Carla Hernández, dueña de un comercio y residente, dijo que la calle es muy oscura y aparte de eso, hay otros problemas, como alcantarillas rotas, huecos en la vía y aceras en mal estado.

Sin embargo, reconoció que por la zona funciona muy bien el servicio de aseo, y los barredores pasan todos los días. “El alumbrado hace falta, de noche es muy oscura, sobre todo la esquina de la calle Monagas”.

Precisó que los vecinos siempre preguntan y hacen presión para que atiendan el problema, pero no han obtenido resultados.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano