Voz Comunitaria | Vecinos de Colinas de Pozuelos: "Para acá no sube nadie, estamos en el olvido"

Colinas de Pozuelos es una comunidad que tiene más de 45 años de fundada y está situada en una de las partes más altas del municipio Juan Antonio Sotillo.

Desde allí, quienes residen en el sector pueden observar gran parte de la ciudad de Puerto La Cruz, sin embargo, ellos sienten que "nadie los ve", ni siquiera las autoridades locales.

Vecinos consultados afirman que durante años se han visto afectados por el mal estado de la vialidad, deficiencias en el alumbrado público y constantes fallas en el servicio de agua potable, y ningún representante del gobierno les ha ofrecido ayuda.

"Estamos cansados de hacer llamados. A Nelson (Moreno) lo buscamos en su primero mandato y el segundo, él conoce los problemas que tenemos, una vez subió Stalin (Fuentes) y tampoco nos dio respuesta. El agua llega sólo una vez por semana y en la madrugada, así que cuando no tenemos nos toca bajar hasta la prefectura de Pozuelos y subir los tobos. Además de eso, tenemos una vía intransitable, la vialidad está hecha un desastre, los huecos los hemos ido tapando entre nosotros mismos, porque para acá no sube nadie, estamos en el olvido", aseguró el ama de casa Ceila Blanco.

Habitantes claman por mejoras en el servicio de agua potable / Foto: Arturo Ramírez

Proyecto

Mientras el equipo de El Tiempo subía a la zona se pudo corroborar el mal estado de la carretera: hay muchos huecos, desniveles y varias partes compuestas sólo por tierra.

Los pocos conductores que suben a la comunidad lo hacen despacio, con mucha precaución, para evitar daños en el tren delantero de sus vehículos o en los cauchos.

"Desde hace años tenemos un anteproyecto sobre la vialidad, el cual fue entregado a Covinea (Corporación de Vialidad e Infraestructura de Anzoátegui), y allí se establece la construcción de aceras, brocales, cunetas y la vía de pavicreto, porque como esto es una parte alta, cada vez que llueve baja mucha agua de la parte alta, además de piedras y basura, entonces se necesita que la carretera sea resistente", explicó ciudadano de la tercera edad, Carlos Blanco.

Sobre el agua, el vecino manifestó que esta situación afecta a todos los habitantes, desde los niños y jóvenes hasta los más adultos.

Acotó que en oportunidades, ante la falta del recurso, le ha tocado pedirle agua a otros residentes para poder beber, cocinar o asearse.

Ante las fallas en el servicio de aseo, los vecinos acumulan la basura en la entrada del sector / Foto: Arturo Ramírez

Basura acumulada y poca iluminación

Otro de los problemas que afecta esta comunidad en la actualidad es la falta de alumbrado público eficiente.

Según dijeron los residentes consultados, en estos momentos cuentan con algunas lámparas, porque las adquirieron ellos mismos.

"La alcaldía quedó en mandarnos unas lámparas y nunca lo hizo, así que nosotros mismos conseguimos unas y las mandamos a montar. Sin embargo, hace poco cayó un rayo y se dañaron cuatro, así que no hay mucho alumbrado público", comentó el obrero Alfonzo Rodríguez.

Adicional a eso, el vecino exhortó a las autoridades locales a reactivar el servicio de recolección de basura en el sector Colinas de Pozuelos, ya que "más nunca subieron los camiones para acá".

"Sabemos que no vienen porque la vialidad está muy mala, pero necesitamos una solución. Antes mandaban unas máquinas cuando llovía para despejar la basura, pero más nunca mandaron nada, nos encontramos en absoluto olvido. Aquí nunca se había botado basura en la torre y ahora agarraron eso de botadero en la entrada del sector. Tenemos una vista hermosa, pero con la basura eso se pone feo. Algunos vecinos bajan la basura a Pozuelos, mientras que otros la queman de a poquito por el impacto ambiental", acotó.

Lo cierto es que la comunidad tiene múltiples problemas y hasta ahora no ha obtenido respuestas satisfactorias de parte de las autoridades.

Habrá que ver si el nuevo alcalde de Sotillo, Jesús Marcano, cambia la historia de este sector que se ha sentido olvidado durante años.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez