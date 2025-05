Voz comunitaria | Vecinos de Campo Claro II de Barcelona piden atención gubernamental (+Fotos)

Habitantes del sector Campo Claro II de Barcelona piden atención gubernamental para solucionar de manera definitiva las diferentes debilidades que tienen, especialmente, en los servicios públicos.

"Aquí hay problemas de todo tipo. Sufrimos desde constantes cortes en el servicio eléctrico, desabastecimiento de agua potable, hasta el colapso de las cloacas y fallas de drenaje", expresó Mercedes Guzmán.

Según Elide Pinto, la calle Tibisay es una de las más afectadas de la comunidad, debido a que al final, entre la San Román y Los Tubos, cuenta con una cuneta que recoge las aguas residuales cercanas.

Agua sucia

"Todas esas aguas sucias caen por ahí y salen hacia el canal de la Zona Industrial. El váctor viene, pero no se soluciona por completo el problema. Empezaron las lluvias y eso se va a poner desastroso porque cuando llueve el arroyo se sale, nos inundamos y el agua llega hasta la Vía Alterna", mencionó Pinto.

De acuerdo a Carmen Maita, el estancamiento de las aguas en el sector se debe a las fallas de drenaje en el alcantarillado que está en la calle Orinoco que, supuestamente, desemboca en la comunidad Portugal.

"Toda la vida ha existido ese problema, porque el alcantarillado parece que está tapado y no fluye el agua. En cuanto a las cloacas, también tenemos el problema de que a veces colapsan las tanquillas y algunas no tienen tapa. Hace dos años se asomó la posibilidad de un asfaltado en la comunidad, pero la mayoría de los vecinos dicen que así no se puede asfaltar, porque se dañaría rápido", enfatizó Maita.

Otros

Los residentes manifestaron que con frecuencia presentan fallas en el abastecimiento de agua potable por tubería y no saben a qué se debe el problema.

"Aquí llegaba el agua todo el tiempo, pero desde hace como dos o tres años empezó a fallar. Una comisión quedó en ir en los próximos días a Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) para ver qué es lo que está pasando, porque hay veces que cierran la llave de aquí, que no se sabe dónde está, entonces pasamos como cuatro semanas sin agua y es terrible", mencionó Maita.

Ante esta situación, Pinto comentó que deben pagar mínimo Bs 130 por recargar un tambor, monto que se les hace difícil cubrir diariamente.

De igual manera, Cruz Hernández relató que sufren de cortes eléctricos con frecuencia.

"Eso es prácticamente todos los días. Tenemos que correr a desenchufar las cosas por prevención", destacó Hernández.

Debido a las fallas eléctricas, algunos vecinos señalaron que electrodomésticos, especialmente neveras, han sufrido daños.

Barcelona / Elisa Gómez