Voz Comunitaria | Vecinos de Brasil Sur piden culminación de segundo proyecto más votado en la consulta de febrero

Voceros vecinales del Consejo Comunal Progresista Brasil Sur, pidieron a las autoridades que se culmine el segundo proyecto más votado que se aprobó en el mes de febrero. Estas obras, en todo el país, deben ser financiadas por las alcaldías y las gobernaciones.

En este caso, los habitantes de la comuna se decidieron por la sustitución de un colector, 155 metros de tubería de 10 pulgadas.

Frank Marchán, vocero de Hábitat y Vivienda del ente vecinal, dijo que allí quedaron las losas de concreto, que ahora son un botadero de basura.

En este caso, el organismo encargado del proyecto es el Instituto de Servicios Públicos (Inaservip), a cuyos encargados les han enviado correspondencia, sin que haya respuesta.

Marchán señaló que una ingeniera, llamada Marielvis, les dijo que la obra está en la programación. “Como si fuera una bolsa Clap, ni día ni fecha”.

Se preguntó cuándo van a culminar, cuando hace unas semanas atrás descargaron un material y ya se lo robaron.

Solución

Explicó que con el trabajo se solucionan los desbordes de aguas servidas, al cambiar tubos de 6¨ a uno de 10¨.

Aclaró que los recursos los administró Inaservip, que debía entregarlos a la comuna para la obra, como ente rector.

“No vemos la respuesta de estos señores a nuestro proyecto de aguas servidas de Brasil Sur. Nuestro llamado es la camarada Jhoanna Carrillo, porque nos sentimos un poquito defraudados por ella y por el partido, porque no están llamando la atención a Gualberto Villarroel”.

También deploró que de la gobernación nadie ha inspeccionado ese proyecto y cuánto es su avance. “No han dicho nada”.

Dijo que la mandataria nunca llegó hasta Brasil Sur y urge que lo haga para que constate ella misma la situación del territorio.

Sucre/ Corresponsalía