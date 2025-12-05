Voz Comunitaria | Vecinos de Agustín Ortiz en Bermúdez esperan sustitución de tubería para poder hablar de asfaltado

Quienes entran a la urbanización Agustín Ortiz Rodríguez de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se consiguen con un panorama calamitoso en la vialidad, a lo que se suman las roturas de la tubería El Carupanero, que recorre todo el urbanismo, más los derrames de las bocas de visita que colapsan cuando apagan la estación de bombeo.

Se trata de una visión que muestra el mal estado de la vialidad, pero también la suma en las fallas de los servicios de aguas servidas y potables.

Claudelys Cova, vecina de la comunidad, señaló que la carretera está en mal estado en todo el sector, no sólo en la entrada.

Explicó que la rotura del tubo, en la entrada, tiene poco más de dos meses y las cuadrillas de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) acudieron a inspeccionar y se retiraron porque no pueden reparar una sola avería, sino que deben solucionar tanto el problema de la aducción El Carupanero como el de la cloaca colapsada.

Señaló que toda la carretera está mala debido a las continuas roturas del acueducto, que pasaba por la zona cuando construyeron la urbanización, a mediados de los años 90.

Al parecer, la solución es cambiar todo el tubo y se habría aprobado la sustitución a través del Ministerio de Aguas, pero ahora nadie da razón de la obra.

Obra por obra

Rosa Figueroa, dirigente vecinal de Agustín Ortiz, explicó que, en efecto, hace poco más de año y medio, cuando Maduro visitó Carúpano, se aprobó una tubería para sustituir todo lo que está dañado en la urbanización.

Pero acusó a la hidrológica de haber usado los tubos para sustituir un tramo de El Carupanero en la Pica de Evaristo

También rechazó la idea de un bypass, que les evite el problema definitivamente, al alegar que desviar el tubo significa poner en riesgo a la otra comunidad, la urbanización San Rafael, que también queda en camino a los morochos.

Agregó que hasta que no se concrete la sustitución de los tubos, es imposible hablar de asfaltado, algo que es evidentemente necesario, por el mal estado en que se encuentra la vialidad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano