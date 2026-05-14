Anzoatiguense Guillermo Cobo es campeón del mundo en Kickboxing

El joven anzoatiguense Guillermo Cobo ganó este jueves dos medallas de oro en la Copa Mundial de Kickboxing que se realiza en Turquía.

De acuerdo al registro del Ministerio del Deporte, es la primera ocasión en la historia que un venezolano se ubica en lo más alto del podio en el certamen global de esta disciplina.

El atleta de 17 años de edad fue el mejor en la categoría Forma Musical con Armas y Forma Musical sin Armas, lo que le permitió inaugurar el club de monarcas mundiales en Kickboxing para Venezuela.

Trayectoria

A su corta edad Guillermo Cobo tiene un largo recorrido en la mencionada disciplina de combate. Ha disputado múltiples torneos internacionales en los que también ha ganado medallas y ahora le suma a su palmarés un par de preseas doradas mundiales.

Vale recordar que también fue abanderado de Anzoátegui en los Juegos Nacionales Oriente 2024, lo que deja ver lo bien posicionado que está en el deporte estadal.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo