Voz Comunitaria | Residentes de El Esfuerzo II viven entre un río de aguas negras

Habitantes del sector El Esfuerzo II del municipio Simón Bolívar en el Estado Anzoátegui denunciaron que no cuentan con tuberías adecuadas para el desagüe de las cloacas, por lo que se ha formado un riachuelo en los brocales, cuya extensión y olor ha crecido hasta volverse insoportable.

Milena Taberoa, residente de la comunidad de Barcelona, expresó que sus principales problemas, aparte del racionamiento de luz, son las aguas negras que se acumularon en las canaletas que corren calle abajo.

Residentes señalaron que la acumulación de aguas negras puede causas enfermedades / Foto: José Vásquez (Pasante)

“Se va la luz todos los días y de paso tenemos problemas con el desagüe, que eso cuando se acumula es horrible y nos puede causar enfermedades”, explicó.

Stefani Morocoima, una lugareña más cercana al canal, donde desembocan las aguas negras, denunció que el problema tiene unos 10 años y que hay casas a las que le instalaron el desagüe en pleno brocal, lo que agrava el problema. Los habitantes abogaron por una solución lo más pronto posible.

Barcelona / José Francisco Vásquez (pasante)