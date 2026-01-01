Voz Comunitaria | Recuperación de servicios básicos es la prioridad para los que viven en Valles de la Carpa de Barcelona 

Que se priorice la recuperación de los servicios públicos. Este es el principal llamado que hacen los habitantes del sector Valles de la Carpa, una comunidad ubicada en el eje territorial de Mesones de Barcelona.

La lista de peticiones la lidera el agua potable. Aseguraron que la distribución la realizan cada ocho o quince días por tubería, sin embargo, no todos se benefician con facilidad, al parecer, por la baja presión.

"Hay demasiados botes de agua desde la entrada de Puente Ayala para acá y se pierde mucha fuerza, yo creo que por eso no nos llega bien. Cuando hicieron estas casas, en el 2005, nosotros nos podíamos bañar con la regadera, como hasta el 2008 llegó con normalidad", expresó Liliana Salcedo.

Según Salcedo, por la debilidad en el servicio, no llega directamente a su casa sino que, por su cercanía, conecta su bomba a un tubo que está en la vía principal de Mesones y se abastece con unas mangueras.

"Tengo tubería pero no llega el agua para acá, llega a una sola tubería del otro lado de la acera, no sé si es de la tubería principal. Cuando yo me conecto, le doy a la vecina de al lado, pero más adelante, casi nadie agarra agua", mencionó Salcedo.

Paliativo

Aura Mariño manifestó que, aunque en su casa llega el agua de manera quincenal con bomba, lo que logra almacenar no le alcanza para esperar el siguiente ciclo.

"Los que estamos más hacia el final de la calle, dependemos prácticamente del río Aragua que lo tenemos cerca, lo usamos constantemente. Yo por ejemplo ahorita estoy lavando la ropa, porque ayer fui al río a cargar agua, pero yo soy una señora enferma, que tiene 64 años y no puedo estar en esto", señaló Mariño.

Marliseth Repuesa, otra de las residentes, comentó que en ocasiones son beneficiados con agua gratuita por medio de una cisterna que envían de la alcaldía, pero no tienen un cronograma establecido.

Más peticiones

Maryuri Golindano solicitó que se atienda el tema eléctrico, especialmente, por las condiciones en las que está el transformador que los abastece.

"Hace poco, como dos semanas, tuvimos que colaborar para que un particular se montara a reparar una falla en el transformador que nos dejó sin electricidad por varias horas, porque llamaron a Corpoelec y nunca apareció. Pero eso se puede volver a dañar porque hay mucha demanda para el equipo, necesitamos que por favor se aboquen. Dentro de todo, esa es nuestra prioridad", declaró Golindano.

Marliseth Repuesa especificó que fueron dos días los que estuvieron esperando respuesta de la empresa estatal.

"Nos decían que ya vienen, que ya vienen y no se presentaron. Pero eso está latente porque ese transformador tiene fallas, cuando pega bastante brisa se prende una chispa de candela, como si algo estuviera flojo. Yo creo que necesitamos otro equipo y que sea de mayor capacidad para cubrir la demanda que existe", aseveró Repuesa.

Antonio Suárez pidió que se atienda una falla de drenaje que hay en la comunidad, estancándose el agua en el centro de la calle, afectando su vivienda y otras cercanas.

"El agua de lluvia de las calles baja para este punto y se mete por aquí por la casa. Tienen que rellenar y hacerle la bajada al final de la calle, hacia el río", solicitó Suárez.

De igual manera, en la comunidad elevaron su voz para que se termine de asfaltar la vía y que funcione el servicio de recolección de basura, debido a que deben dejar sus desechos sólidos en terrenos baldíos.

Barcelona / Elisa Gómez