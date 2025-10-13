Voz Comunitaria | La calle Tumba de Bello "va de mal en peor"

Habitantes de la calle Tumba de Bello en Barcelona denunciaron que el estado de la carretera en esa zona "va de mal peor" y nuevamente se convirtió en un calvario transitar por allí en vehículo.

Algunos vecinos de esta comunidad, ubicada entre Tronconal III y la avenida Raúl Leoni, cerca de Fundación Mendoza, comentaron que un par de años atrás, la alcaldía inició unos trabajos de mejoras viales, pero no lo terminaron y con el paso del tiempo la calle volvió a ser un caos.

Según dijeron, los botes de agua que hay en la vía junto a las deficiencias de drenaje son los principales enemigos de este sector, donde también se encuentran un par de conjuntos residenciales.

De película

Para José Guarapana la calle Tumba de Bello "está de película, pero de guerra". De acuerdo a sus palabras, no hay tramo que se salve de tener un hueco, algún escombro atravesado o tierra amontonada para evitar que los carros caigan en los mencionados baches.

Agregó que ya van varios alcaldes que prometen solucionar el problema, pero de momento sigue empeorando la situación. Sin embargo, fue insistente en que se deben solucionar las averías en las tuberías de aguas blancas, así como el canal de aguas servidas, para que el trabajo dure.

Dolor de cabeza

Vecinos como Julia Valencia señalaron que el dolor de cabeza es peor cuando llueve, pues la calle colapsa. Acotó que un aguacero fuerte y prolongado incluso puede provocar que algunos no puedan entrar o salir de sus casas.

"También hay gente que no puede entrar con sus carros y tienen que dejarlo estacionado lo más cerca posible, pero igual ahí a la buena de Dios porque la vía es caótica. De paso tarda un par de días más o menos para secarse el 'charco' que queda y así se va creando mayor incomodidad para todos", expresó.

Ambos vecinos hicieron nuevamente el llamado a las autoridades locales para tomen en cuenta la calle Tumba de Bello para una reparación profunda, pues consideran que merecen tener un acceso medianamente digno a sus hogares.

Barcelona / Javier A. Guaipo