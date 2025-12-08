Voz Comunitaria | Habitantes solicitan que arreglen las dos entradas de El Calvario en el municipio Bolívar (+Fotos)

Entrar o salir de los dos sectores que agrupan a El Calvario, en la parroquia El Pilar del municipio Simón Bolívar, es hacerle honor a su nombre, ante el estado en el que se encuentran los accesos, al parecer, por la quebrada que divide a las dos poblaciones.

Quienes habitan en la primera parte, solicitan que se trabaje en la instalación de un puente vehicular y peatonal para poder movilizarse, cuando se estanquen las aguas pluviales.

Mientras que en la entrada del segundo sector de El Calvario se encuentra una losa de concreto que tiene un tramo socavado, el cual, aseguran, que está así a consecuencia del caño, minimizando el paso de los carros.

"Nosotros lo que queremos en este sector es que nos arreglen ese paso allí, porque en verdad cuando cae agua eso es fatal, uno no puede ni pasar, ni salir, ni entrar. Quedamos totalmente presos. La solución sería un puente para que puedan pasar los carros también, porque ante alguna emergencia no puede pasar una ambulancia", expresó Marlenis Macayo, quien habita en el sector I.

Macayo aprovechó de solicitar que les envíen agua potable de forma gratuita, por lo menos quincenalmente. Así como también, que se sustituyan las lámparas del alumbrado público que están dañadas.

Yorman Macayo, otro de los habitantes del sector I, contó que la entrada de este lado de la comunidad estuvo deteriorada por completo hasta finales de noviembre, cuando alguien acudió con una maquinaria y relleno a realizar un paliativo.

"Eso era una laguna y nosotros teníamos que pasar por un caminito. Eso es a raíz de la quebrada que se pone malo este paso, deben hacer como una pasarela, buscarle alguna solución", indicó.

También pidió que se asfalte al final de la comunidad, donde la calle todavía es de tierra, afectando a quienes viven en unas 15 casas.

"Este asfalto tiene como 15 años que lo echaron y todavía no se había creado esa parte del sector. La población creció y necesita también que se mejoren las condiciones", agregó.

Abastecimiento

En cuanto al agua, Yorman dijo que la mayoría de las veces deben pagar Bs 300 para recargar un tambor, por medio de los camiones cisternas privados.

"Porque el agua que ha traído el gobierno a veces no la reparten por completo, algunos nos quedamos esperando. Uno se las debe inventar para comprar agua".

Y es que según Yorman existe una represa que surte al pueblo, pero desde hace más de seis meses está inoperativa y desconoce con exactitud cuál es la causa del problema.

Luis Pericán, quien habita en el sector II, también compartió similar opinión en relación al abastecimiento de agua.

"Por aquí llenaron cinco tambores por casa, hace más de 15 días, y de ahí uno tiene que comprar a $2 el tambor de agua que traen de Caigua y a $3 la que traen de Barcelona", aseguró.

Pericán solicitó que se trabaje en mejorar la entrada de este sector.

"Hay una losa de concreto que hizo en su momento un vecino y por allí fue que se empezó a formar la calle, ahora la quebrada se la está comiendo por debajo, hay que hacerle un trabajo tanto a la calle, como a la quebrada", dijo.

Quebrada

Pericán pide que a la quebrada le hagan limpieza, la profundicen y embaulen para evitar daños en los dos sectores de la comunidad.

"La quebrada se fue sedimentando y como casi no llueve, el agua no corre, tiene como dos temporadas así que no chorrea y ya está tapada. Medio cae una lluvia y entonces se colapsa", relató Pericán.

De acuerdo a Pericán, requieren que se continúe el embaulado unos 500 metros más, para cubrir la parte más angosta de la quebrada. Al parecer, esta ha sido una petición de años, pero no han recibido respuesta concreta.

Barcelona / Elisa Gómez