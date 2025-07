Voz comunitaria | Habitantes del sector Primero de Mayo de Píritu claman mejores servicios (+Video)

Las necesidades colectivas son diversas en el sector Primero de Mayo de Píritu, en la zona oeste del estado Anzoátegui. Sin embargo, los habitantes solicitaron que se trabaje, principalmente, en los servicios.

"El agua, el aseo, el alumbrado, que a cada cinco segundos se va la luz. ¿Qué más podemos pedirle?", fue la primera expresión de Katiuska González, al ser entrevistada.

Según González, en algunas partes del sector llega el agua por tubería pero no con frecuencia. Aseguró que, recientemente, les llegó y tenían como cinco meses en espera.

"Aquí llega de año a año y cuando hay elecciones llega un momentito y se vuelve a ir. Aquí no sirve nada, esto está acabado, vamos de mal en peor", indicó.

Gasto

González comentó que paga una o dos veces de manera quincenal, Bs 800, para recargar mil litros por medio de los camiones cisternas, que es la manera más segura de tener el líquido.

En cuanto al servicio eléctrico, González señaló que las fallas son tan constantes, que se le han quemado electrodomésticos.

"El mes antepasado se me quemó la nevera, tuve que sacar 30 dólares para arreglarla y eso se va a cada momento, eso es a cada rato, parece un arbolito", resaltó González.

Décadas secos

De acuerdo a Reina Pedraza, otra de las consultadas, en la parte más alta de la comunidad tienen más de 30 años sin abastecerse por tubería.

"El último recibo mío lo tengo por ahí guardado, porque fui allá a decir que no iba a pagar más, si no tenía agua. Por aquí los servicios públicos necesitan atención, el aseo a veces pasa los lunes, la luz está caótica, se está yendo a cada rato. A mí se me dañó un frízer y dos neveras y ahí están arrumados, porque en realidad no tengo plata para mandar a arreglar y menos comprar. Ahorita estamos viviendo con dos o tres bombillitos nada más en la casa", relató.

Pedraza pidió ayuda para el techo de su vivienda que no sirve, desmalezamiento de las calles; así como asfaltado para la mayoría y la rehabilitación de un tramo, por donde pasa una quebrada, que está socavado.

"Nosotros hemos metido solicitudes para que ayuden con materiales, para que la misma comunidad repare eso y no hemos conseguido respuesta. Eso se puede derrumbar y será un problema más grande", enfatizó Pedraza.

Más peticiones

La pensionada Crisedia Quiaro, residente de la comunidad, también elevó su voz y coincidió en las quejas.

"Aquí necesitamos agua, necesitamos luz, la luz se va a cada momento, se nos queman los ventiladores, la nevera, todo se nos quema. No están las aceras completas, no tenemos agua, hay partes a las que llegan y partes a las que no, el agua se bota mucho también, da lástima que se bote el agua, mientras nosotros la necesitamos", contó.

Quiaro señaló que cuando trabajaba no le pesaba mucho pagarle a los camiones cisternas para abastecerse, pero ahora que sólo se ayuda del bono de guerra y debe comprar también medicinas para la diabetes e hipertensión, no se le hace tan fácil.

María José Bravo, como el resto de sus vecinos, solicitó que se trabaje para beneficiar a la comunidad, sobre todo con el servicio de agua, que es la principal necesidad.

"Bueno la problemática de aquí siempre ha sido el agua que no llega por tubería. Si podría ser cada 15 días mucho mejor, uno se ahorraría comprar esa agua cara, que la están vendiendo".

Bravo desconoce a ciencia cierta a qué se debe la ausencia del recurso hídrico en la parte alta de la comunidad. Dijo que no sabe si es por tuberías rotas, cierre de válvulas o la baja presión para el aumento de la población.

Barcelona / Elisa Gómez