Voz Comunitaria | Habitantes del sector La Quinta del municipio Simón Bolívar anhelan tener agua por tubería (+Video)

Tener agua potable por tubería es el principal anhelo de los habitantes de La Quinta, una comunidad que está ubicada en la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar.

"Yo, por lo menos, que soy una vieja de 70 años tengo que estar cargando el agua para poder suministrar. Hace tiempo que nosotros no tenemos agua potable, porque venía de Tabera y no nos mandaron más", expresó Olga María Sifontes, quien dijo tener unos 40 años en la comunidad.

Según Sifontes, así como ella, muchos habitantes suelen montar sus envases en carretillas para abastecerse de una tubería que está hacia la entrada de Aragüita, a unos cuantos metros de distancia, para el consumo y realizar los quehaceres del hogar.

"Y a veces le compro agua al señor Orlando (quien vende de manera particular) cuando tengo dinero. Cuando no tengo, tengo que aguantar mis penas. Hasta para el río he bajado a lavar", mencionó Sifontes.

Baudilio García aseguró que tuvieron cerca de seis años con el servicio directo, pero desde hace aproximadamente 19 años, las tuberías están secas.

"A raíz de eso, yo me la pasaba carretillando agua todos los días para allá abajo, por donde llaman El Román, que hay un tubo que viene de Aragüita, pero mis hijos me dijeron que ya estaba muy mayor para estar haciendo eso. Ellos me ayudan para comprar el agua que desde hace tres años nos está trayendo el señor Orlando", indicó García.

Ayuda

Se conoció que Orlando Vilelo es una persona que empezó a llevar agua a la comunidad, por la petición que le hizo un amigo.

"Me dijo que si tenía un poquito de agua para que le trajera y yo agarré un tanque de agua de ese normal, le traje agua un par de veces y de ahí la gente me fue pidiendo. Unos no tenían, otros tenían, yo dije que iba a cobrar un dólar para comprar la gasolina, para los repuestos del carro. Y así la gente me fue pidiendo, se acostumbraron", aseguró.

Según Vilelo, el líquido cristalino es sacado de un pozo perforado en Aragüita y sirve para el consumo. Indicó que suele hacer los viajes los fines de semana y muchas veces le fía a los pobladores, para ayudarlos.

Proyecto

Armando Patiño, quien dijo ser uno de los fundadores del lugar, comentó que por la comunidad pasa una tubería de cuatro pulgadas que dejó de funcionar por problemas en la planta potabilizadora de Tabera, la cual esperan ahora utilizar en un nuevo proyecto que servirá de paliativo.

"Hemos ido a Hidrocaribe, hemos ido a varias partes y nada. Ahora con estas consultas trajeron una bomba al sector, vaciamos la loza para hacer una casilla allá abajo en las costas del río, para ver si solucionamos ese problema pero para agarrar agua del río, ya no sería agua potable, pero igual esa es la que estamos usando, porque no tenemos de otra", indicó Patiño.

Solicitó a las autoridades ayuda para culminar pronto la instalación de este equipo, puesto que alegó que faltan algunos materiales, para aliviar a la población.

"El gas también quedó a medias, como a dos kilómetros, tampoco lo han culminado. Esas son algunos de los problemas en este sector", enfatizó Patiño.

Calculan que sean más de 800 habitantes los que están en espera de soluciones.

Barcelona / Elisa Gómez