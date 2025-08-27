Que mejoren las condiciones en las que se encuentran el agua, la luz y el asfaltado. Estas son las principales solicitudes que hacen los habitantes del sector 4 de El Viñedo, en Barcelona, a las autoridades competentes.

Y es que, según consultados, el deterioro de los servicios y la infraestructura se acentuó hace más de un año y hasta ahora, no ven materializada alguna solución definitiva.

"Necesitamos que nos mejoren el agua, la luz y el asfaltado; eso es lo más importante. La luz se nos va mucho y cuando llueve es peor, el agua es deficiente en algunas partes, las calles están feas, quedaron de arreglar la carrera 6 y nada, están feas y llenas de monte", expresó Manuel Brito.

Brito señaló que son más de tres vías que están en malas condiciones y algunas, hasta requieren la construcción de aceras.

"Tampoco tenemos aseo, no sé qué pasó allí. La gente busca sacar la basura para otro lado, porque tiene tiempo sin hacer recorrido el camión", mencionó.

Mantenimiento

Yumirai López, quien habita en la calle 3, recordó que el pasado domingo 24 de agosto se rompió una guaya, que dejó a varios vecinos sin electricidad.

"Todo ese tendido requiere mantenimiento porque lo que le hacen es puro pañito de agua tibia, amarran y se van. Le pedimos a Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) que se aboque a trabajar de manera preventiva", declaró López.

José Becerra también elevó su voz para que arreglen los servicios públicos, principalmente el agua y la electricidad a nivel general.

"La luz se va como tres veces al día, a veces dura una hora, tres horas y los aparatos se queman. A nosotros se nos quemó una nevera, luego compramos otra y se quemó algo que llaman el bimetálico y así se vive aquí, tenemos más de cinco años con este problema que no ha parado".

En cuanto al agua, Becerra contó que a veces debe pagar lo equivalente a $2 para recargar un tambor por medio de los camiones cisternas, mientras le toca el ciclo de abastecimiento semanal por tubería.

"Tengo un tanque que agarra cinco tambores pero está agrietado, en el transcurso de venir el agua se pierden como dos tambores por el bote que tiene de poquito y al final, tengo que comprar", indicó Becerra.

Además de coincidir con sus vecinos, Jesús Asunción solicitó, especialmente a Corpoelec, que atienda la irregularidad que, al parecer, presentan dos postes que están ubicados entre la carrera 6 y la calle 5: dan corriente.

"Es una corriente mínima pero igual se siente. También el llamado es para que cesen los cortes eléctricos, la electricidad se va a cada momento, yo corro a desconectar todo por si acaso llega alta y el agua no es constante. En este sector necesitamos que le hagan mantenimiento a los servicios y arreglen las calles, ojalá se aboquen", pidió Asunción.

Barcelona / Elisa Gómez