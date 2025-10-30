Voz Comunitaria | Habitantes del barrio Simón Bolívar de Barcelona solicitan que se priorice la atención de la vialidad

Que le den prioridad a las mejoras de la vialidad que comunica al sector con Mesones y Cruz Verde. Este es el principal llamado que hacen los habitantes del barrio Simón Bolívar en Barcelona.

Y es que, según consultados, desde hace más de 20 años las condiciones de la carretera empeoraron, afectando a los conductores, especialmente, a los transportistas que cubren la ruta.

"Necesitamos que por favor nos mejoren la vialidad, tiene años en malas condiciones, yo he dejado de circular en mi carro por este tema. Antes, los conductores tomaban accesos alternos para evitarse tantos huecos y se los cerraron, porque no repararon la vía", expresó Celestino Rojas.

Eudoro González también mostró su preocupación por la variedad de huecos que hay en esta vía, especialmente en el tramo cercano al túnel.

"Aquí los problemas que tenemos son más que todo por la carretera, porque desde hace aproximadamente 20 años no le meten la mano al barrio Bolívar", indicó González.

De acuerdo a vecinos, es necesario que se rehabilite el camino desde este sector hacia la parada de La Ceiba, hasta donde llegó la segunda etapa de recuperación de la vía Principal de Mesones en el 2024, cuyos trabajos se llevaron a cabo por la gobernación y la alcaldía, como parte del plan nacional de vialidad.

Se conoció que en mayo de 2024, las autoridades municipales y estadales entregaron la rehabilitación de la calle José Antonio Anzoátegui del sector Mesones, la cual sirve de vía de conexión del transporte público que cubre la ruta a Cruz Verde. Sin embargo, para los residentes esto ha sido sólo un paliativo.

"Esta no es la solución al problema. Primero, porque los transportistas dejaron de cubrir todos los sectores de Mesones que están desde La Ceiba para acá porque esa carretera está mala y segundo, porque igual tienen que pasar el tramo de Barrio Bolívar que está deteriorado", destacó Melissa Alcalá.

Servicios

Los habitantes de esta comunidad se quejaron de las constantes fallas en el servicio eléctrico. Así como también, de las debilidades que presentan con el abastecimiento de agua potable por tubería.

"La luz se va casi todos los días y el agua casi no viene, tenemos que comprar el tambor en 250 bolívares, el que no tiene esa cantidad, no bebe agua. El agua llega para las partes de adelante, pero para el propio barrio es un problema, cuando llega es de madrugada y como no es constante, mucha gente no está pendiente", mencionó Abraham Pastrano.

Barcelona / Elisa Gómez