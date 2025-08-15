Voz Comunitaria | Habitantes del barrio La Cruz de San Mateo solicitan recuperación de las calles (+Fotos)

Recuperación de las calles. Esta es la principal solicitud que hacen los habitantes del barrio La Cruz de San Mateo, en el municipio Libertad, zona centro del estado Anzoátegui.

Y es que, según relataron consultados, desde hace más de 10 años las autoridades competentes no se abocan a brindarle un cariño a la comunidad la cual luce, en su mayoría, con la carretera llena de huecos y hasta el asfalto desgastado en algunos tramos.

"La calle Principal y las tres transversales están en malas condiciones. En realidad, todo está mal en este sector. Desde hace años no hacen nada aquí, hacen nada más en la entrada", expresó José Arreaza.

Además de la vialidad, Arreaza manifestó que es necesario que se trabaje en mejorar el sistema eléctrico y la distribución del agua potable.

Explicó que la electricidad se les suele ir, mínimo dos veces a la semana, por un lapso de hasta cinco horas. Así como también, en la comunidad tienen un transformador que trabaja con fallas.

En cuanto al agua potable, Arreaza comentó que los abastecen dos veces por semana, pero algunas personas no tienen para almacenar por tantos días, por lo que pagan un dólar por recargar un tambor por medio de los camiones cisternas, mientras esperan el siguiente ciclo.

Tiempo

Héctor Cunes, quien habita en la calle La Eredeña, aseguró que por esta zona no cuentan con el servicio hídrico desde hace más de cinco años y hasta ahora, desconoce los motivos.

"Yo me beneficio de la calle Negra, por medio de un vecino que tiene pegada una tubería a la bomba y entonces me da agua por medio de una "T". Así como yo hay muchos vecinos, porque por aquí antes llegaba el agua, por ahí está la tubería, pero ahora nada", resaltó Cunes.

También solicitó que se amplíe la red de cloacas porque, supuestamente, esta calle quedó sin el servicio, sólo tienen pozos sépticos.

Omaira Martínez pidió que se aboquen de una vez por todas a la comunidad, a realizar el mantenimiento y sustitución de la tubería de gas directo.

"Esos tubos están podridos. Ya de la empresa se abocaron y dijeron que iban a trabajar, pero tenemos meses esperando", enfatizó Martínez.

Barcelona / Elisa Gómez