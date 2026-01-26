Voz Comunitaria | Habitantes de siete poblados rurales de Andrés Mata padecen por la falta de agua y electricidad (+Fotos)

Nuevamente, los habitantes de Guaruta, La Naranja, Blanco Lugar, Punta Brava, Cedeño, Los Cerritos, todas en la zona rural del municipio Andrés Mata del estado Sucre, vuelven a padecer por la falta de agua, debido a que se dañó la bomba de la estación de impulsión de la zona, y llevan poco más de un mes sin el líquido.

Luis Sánchez, habitante de Guaruta, y afectado por la situación, explicó que el problema abarca a unas 1500 familias que viven esos caseríos rurales y dependen de la bomba para que les llegue agua a la zona alta.

Denunció que la bomba está desarmada y ni de la alcaldía ni de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), dan una explicación o una solución que permita a los pobladores saber cuándo se va a solucionar el problema. “La desarmaron, se la llevaron y ahora no dicen si tiene arreglo o no”.

Dijo que al igual que la vez pasada, cuando se quedaron sin bomba, vuelven los padecimientos, sobre todo para adultos mayores, personas enfermas y niños. “Sin esa bomba estamos fregados con el agua”.

Pidió la intervención de la gobernadora Jhoanna Carrillo. “Al alcalde Iliath Veloz uno le dice y le dice y nada. No nos para”.

Sin luz

Sánchez aprovechó para denunciar el daño en, al menos, cuatro transformadores que se quemaron y dejó a varios sectores sin energía eléctrica.

El problema viene desde el mes de agosto, cuando una tormenta eléctrica dañó los equipos de la comunidad.

Para la fecha les repusieron dos de los aparatos, pero los otros dos quedaron pendientes y ahora, para poder contar con energía debieron tender cables desde donde hay hasta los sectores afectados.

“Lo que hicieron fue un puente para darle electricidad a las comunidades, pero eso no es suficiente, porque los aparatos no funcionan como deben”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano