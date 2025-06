Voz comunitaria | Habitantes de Bello Monte están cansados de las fallas en el servicio de agua

Vecinos del sector Bello Monte de Puerto La Cruz han estado "viviendo las de Caín", debido a la falta de agua en la comunidad.

Habitantes consultados reportaron que desde hace tres semanas el recurso natural no está llegando por tubería en los horarios establecidos históricamente.

Aseguran que incluso han pasado días sin ver un gota del líquido y esto los ha obligado, en ocasiones, a comprar agua o pedirle a otros vecinos que aún tienen reservas.

"Aquí siempre ha llegado el agua los miércoles, viernes y domingos, pero ya tenemos tres semanas en las que llega en la mañana y se va a la hora, y luego la ponen en la madrugada un ratico más. También hemos tenido días en los que sólo viene en la mañana y ya después no la ponen en la noche ni en la madrugada. La otra vez le pedí a una vecina que me llenara un tobito al menos, porque no tenía nada en la casa. Esta situación nos tiene cansados, aquí siempre ha venido el agua esos tres días y dura todo el día", explicó el ama de casa María Lárez, quien habita en la calle El Silencio.

Situación complicada

Otra de las residentes afectadas, la señora Marlene Rodríguez, manifestó que esta situación tiene "agobiada" a su familia.

Añadió que no sólo han tenido dificultades para cocinar, lavar los platos y hasta asearse, sino que además ya tienen "un montón de ropa sucia acumulada".

"Esto ha sido horrible. Las pocas horas que ha llegado el agua no da como para llenar uno o dos tambores, pero no para lavar. Espero que esto se solucione esta semana, porque ya mi esposo y mis hijas no tienen casi ropa limpia. Lo único que hemos lavado son los uniformes para que las niñas vayan al colegio, pero no alcanza para más", dijo.

Vecinos de Bello Monte exhortaron a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) a que les ofrezcan una respuesta sobre este problema que vienen padeciendo desde finales del mes de mayo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez