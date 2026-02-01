Voz Comunitaria | Fugas de agua en tubería matriz genera preocupación en Vencedores por la Fe

Más de 80 familias que residen en la parte alta del sector Vencedores por la Fe, en Barcelona, viven en constante preocupación por las fugas de agua que presenta una tubería matriz ubicada en la parte trasera de la comunidad.

Según dijeron, ese problema tiene varios años de vigencia y es de conocimiento de las autoridades. Varios de los vecinos piden que se ponga en marcha un plan de sustitución de los tubos dañados, ya que hasta el momento solo han logrado que cada cierto tiempo se sellen las fisuras por donde sale líquido, pero consideran que eso es insuficiente.

La tubería está situada varios metros por encima de las casas del sector, en plena montaña, y a juicio de Yelitza Moya se trata de "una bomba de tiempo". Comentó que su vivienda es una de las perjudicadas, pues presenta filtraciones del agua que día y noche se desperdicia.

Urgencia

Tanto Moya como el resto de lugareños consultados creen que la sustitución de la tubería averiada es una urgencia para evitar que ocurra un episodio lamentable. Resaltaron el temor con el que viven todos los días ante la posibilidad de que la situación se salga de control.

"La fuga de agua es grande y eso que no fluye al nivel de presión que debería. Si eso llega a ocurrir, esos tubos no van a aguantar y el desastre será lamentable no sólo para los que vivimos en Vencedores por la Fe, sino para los de Terrazas del Puerto y hasta la propia Vía Alterna (avenida Argimiro Gabaldón)", expresó la señora.

Alberto Ruíz, quien también vive en el sector, afirmó que la presión de la fuga observada en horas de la mañana del jueves 29 de enero (durante la visita de El Tiempo) era baja en comparación a lo que ellos han visto en otras oportunidades. Por eso reiteraron una y otra vez la petición de una intervención gubernamental para evitar malos ratos.

"Para acá ha subido hasta la alcaldesa (Sugey Herrera) y le hemos explicado la situación. Seguimos confiando en que habrá solución, pero necesitamos que sea lo más pronto posible", añadió el hombre, quien también resaltó que en la comunidad hay muchos niños y personas con discapacidad.

Más problemas

Pese a que el tema de la tubería matriz es el que les quita el sueño, quienes habitan en Vencedores por la Fe también tienen carencias de servicios básicos, pese a que el sector tiene aproximadamente 20 años de fundado.

Yelitza Moya indicó que no tienen un tendido eléctrico propio, sino que dependen de un transformador al borde del colapso que pertenece a Terrazas del Puerto. Acotó que tampoco cuentan con una vialidad en condiciones adecuadas ni con sistema de cloacas.

"Lo primero que se dice es que todo eso es culpa de nosotros por hacer casas aquí, pero con la situación económica del país, que no es la mejor desde hace muchos años, ¿Para dónde vamos a agarrar?", cuestionó la mujer.

También defendió que ellos están en todo su derecho de pedir que se les garanticen las condiciones mínimas para vivir e insistió en que en eso va incluído el tema de la tubería. "Si eso colapsa y arrasa con las casas, es mentira que nos van a reubicar", manifestó.

Finalmente los vecinos indicaron que hay varios "inconscientes" que tiran la basura en la parte más alta de la comunidad y en ocasiones allí la queman, ante la ausencia de aseo urbano. Sin embargo, aseguraron que, por prevención, entre ellos mismos están tratando de evitar que eso siga ocurriendo.

Barcelona / Javier A. Guaipo