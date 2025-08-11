Voz Comunitaria | Fallas en servicios básicos y mal estado de la vialidad afectan a habitantes de Tierra Firme en Chorrerón (+Fotos)

Atención gubernamental. Esto es lo que exigen habitantes de Tierra Firme, una pequeña comunidad ubicada en la parroquia Chorrerón, en el municipio Guanta.

Vecinos afirman que en los últimos años han estado padeciendo por las fallas en servicios básicos como el agua y el aseo, y el mal estado de la vialidad.

Según denunciaron, las autoridades locales no han visitado la zona desde "hace mucho tiempo".

"El servicio de agua es muy deficiente, llega cada siete u ocho días, y viene un ratico nada más. Si agarras medio tanque te quedas con eso toda la semana y lo tienes que rendir. El agua debería venir al menos dos veces por semana", comentó el vecino Williams García.

El transportista, quien labora en la ruta Guanta - Puerto La Cruz, aprovechó la oportunidad para reportar, además, el mal estado de la vialidad.

"La calle Principal de Tierra Firme tiene más de 30 años que no la asfaltan. A uno se le dañan constantemente los muñones del carro y todo lo que tiene que ver con el tren delantero. Yo veo que Nelson Moreno (hasta hace poco alcalde de Sotillo) ha asfaltado las calles de allá, pero aquí ningún alcalde ha asfaltado", aseguró.

Residentes de Tierra Firme piden mejoras en el servicio de recolección de basura En la comunidad esperan que las autoridades habiliten un sistema de cloacas Residentes aseguran que el servicio de agua es irregular

Alternativas

Se conoció que hace varios años se planteó la posibilidad de crear un pozo subterráneo que estuviera conectado a la quebrada para llevar agua hasta el tanque que funciona en la comunidad y luego distribuirla a las casas, no obstante, esto no se concretó.

"Sólo tenemos el tanque, pero no hay la extensión hasta La Sirena. Lo que se hace es que el agua que llega se distribuye entre las tres calles de la comunidad, una recibe en la mañana, otra en la tarde y la última en la noche, y esto es casa siete u ocho días. Como es insuficiente, entonces mucha gente va con sus carruchas o en moto para La Sirena y allá hacen de todo: se bañan, lavan y se traen agua a la casa. Otros compran agua a las cisternas", indicó el ama de casa Juana Molina.

Aunado a eso, la moradora denunció que hace algunos años iniciaron unos trabajos para activar el sistema de aguas residuales en la zona, pero quedó a medias.

"Todos dependemos de pozos sépticos y las aguas negras se ven constantemente en la calle. Entre los mismos vecinos abrimos unas zanjas frente a nuestras casas para que circule un poco el agua. Hacemos un llamado a las autoridades, necesitamos que se aboquen a resolver los problemas de las comunidades", acotó.

Aseo irregular

Para finalizar, los vecinos consultados afirmaron que el servicio de recolección de basura no es constante en Tierra Firme.

Precisaron que los camiones del aseo urbano pasan una vez por semana y a veces se tardan hasta 15 días.

"Entonces se molestan si la gente lanza basura a la quebrada y los regañan, pero deberían venir más constantemente, la gente no se puede quedar con esa basura en sus casas. Aquí los patios son chiquitos y por eso se ven más moscas y mosquitos", expresó la joven Graciela Telemaque.

Trascendió que, según un censo realizado por el consejo comunal hace ocho años, en esta comunidad habitan más de 130 familias.

Guanta / Jesús Bermúdez