Voz Comunitaria | En Tierra Adentro claman por recuperación de terreno, contenedores para basura y mejoras en alumbrado (+Fotos)

A pesar de ser una comunidad tranquila, según afirman algunos de sus vecinos, en la calle Valdez de Tierra Adentro, en Puerto La Cruz, hay varios problemas que no pueden ser ignorados.

Deficiencias en el alumbrado público y falta de contenedores para el almacenamiento de los desechos sólidos figuran en la lista de situaciones que aquejan a quienes residen en la zona.

A esto se le añade que el terreno situado frente al lugar está repleto de maleza y varios desperdicios, los cuales se esparcen por el sitio cuando hay brisa.

"Principalmente en las tardes y noches eso se llena de bolsas de basura, porque el aseo pasa más que todo en las mañanas, pero como no hay un contenedor, esos desperdicios quedan regados y se perciben malos olores. Si llueve es peor la situación, por eso creemos que deberían establecer un horario fijo y tener algunos dispositivos donde se pueda echar la basura, porque sino la brisa la riega, o los perros e incluso los indigentes que vienen y sacan eso", expresó el soldador Gerardo Arcia.

Sobre las fallas en el alumbrado público, el vecino comentó que no han reportado la situación a la alcaldía de Sotillo, porque siempre que tienen intención de denunciar algo sobre la comunidad "nos mandan para la VenApp".

"Aquí tuvimos dos botes de agua por años y cuando por fin lo arreglaron, tuvimos que rellenar nosotros los huecos que dejaron, porque siempre hacen las cosas incompletas. Por eso no hemos hablado nada formalmente sobre la basura y el alumbrado, simplemente todo el mundo se guarda en su casa después de las 6:00 pm porque esto se pone oscuro", añadió.

Residentes creen que el terreno puede ser recuperado para construir un sitio de esparcimiento Varias de las lámparas del alumbrado público no funcionan Pide más control de la seguridad en la zona para poder tener una mejor calidad de vida

Recuperación

La costurera Miraida Charpuz, quien tiene apenas cuatro meses residiendo en la calle Valdez de Tierra Adentro, contó que para contrarrestar la falta de iluminación frente a su vivienda decidió comprar una lámpara e instalarla en la fachada principal del lugar.

No obstante, aseguró que unos días después se percataron que sujetos no identificados habían hurtado el objeto.

"La pusimos para medio alumbrar y se la robaron. No puede ser que tengamos que vivir con unos postes que sí tienen luz y otros no", señaló.

Al ser consultada sobre el terreno antes mencionado, la moradora hizo énfasis en que el gobierno local debería rescatar el espacio y utilizarlo para el esparcimiento de quienes residen en la comunidad porteña. Cabe destacar que eso pertenece a la franja de seguridad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

"Ese terreno se pone horrible con la basura y siempre nos vemos afectados por el mal olor, la presencia de zamuros y garrapatas. Allí tiran basura a cada rato y los camiones solamente pasan en las mañana, pero en la tarde y la noche eso está lleno. Además, es necesario que corten toda esa maleza y recuperar el terreno para algo productivo, se puede hacer un parque, un sitio de recreación o un estadio de béisbol. Necesitamos que nos ayuden con eso y el alumbrado", finalizó la vecina.

Otra vecina, quien prefirió omitir su identidad por miedo a ser atacada, señaló que los fines de semana “hacen sopas, se ponen a beber, consumen sustancias ilegales y hasta relaciones sexuales a la luz de la noche tienen en el lugar”. Al ser consultada sobre si notifican a los funcionarios de Policía del municipio Sotillo (Polisotillo) que están cerca, respondió que de vez en cuando llega un uniformado de la Policía ambiental y se hace de la vista gorda.

Pide más control de la seguridad en la zona para poder tener una mejor calidad de vida, ya que la mayoría de los habitantes de la calle Valdez son personas de la tercera edad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez