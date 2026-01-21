Voz Comunitaria | En Terrazas de la UDO, una montaña de basura recibe a vecinos y a visitantes

Los desechos sólidos acumulados en un promontorio reciben a propios y a visitantes de Terrazas de la UDO, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Los malos olores, las alimañas y el aspecto deplorable de la calle de entrada a la comunidad, es una muestra constante de los retrasos en la recolección que sufren muchos sectores del municipio.

El vecino Alexis Mata dijo que el basurero se forma en dos días apenas, porque notifican a los residentes que va pasar el camión, pero después tarda en pasar y a la acumulación en las casas se suma el promontorio de desechos de la vía pública.

El problema se agrava porque muchos residentes de otros sectores aprovechan la situación para traer su basura y ponerla en el supuesto punto de recolección, que está ubicado justo en la pared externa que resguarda al núcleo Carúpano de la Universidad de Oriente.

Explicó que están esperando que pasen las cuadrillas, pero el retraso es de hasta dos y tres meses para ver limpia otra vez la calle de acceso al barrio.

Carlos Rigualt, otro habitante de la zona, dijo que el camión pasa cada dos meses, a veces tarda más y mientras tanto, la basura se acumula en las casas. “Hay que aguantar la pela hasta que ellos vengan a recogerla”.

Malo

Pedro Guerrero dijo que la basura la recogen de mes a mes y avisan para que la gente la saque. “Pero muchos se presentan con los desechos de otras comunidades y el cúmulo se hace más grande. Del mismo Guayacán vienen en los carros y botan la basura allí”.

Reconoció que el servicio de aseo urbano es pésimo y lo atribuyó al hecho de que no cobran por la recolección.

Sucre / Corresponsalía Carúpano