Voz Comunitaria | En sector porteño anhelan mejoras en el aseo, asfaltado y saneamiento de un canal (+Fotos)

Atención. Esto es lo que demanda la calle Sucre del sector Bello Monte, ubicada en el municipio Juan Antonio Sotillo.

Y es que con tan sólo hacer un breve recorrido por la zona se puede observar el deterioro de la vía de acceso al lugar, las aguas negras desbordadas en algunos puntos y la falta de mantenimiento del canal que atraviesa la comunidad.

Esto sin contar que al final de la calle, cerca de la planta de tratamiento, abundan bolsas de todo tipo de desechos sólidos, producto de que los camiones del aseo. Según denuncian vecinos, no pasan con regularidad por el sitio.

"Durante muchos años ese lugar se ha usado como botadero porque los camiones vienen dos o tres veces al mes. Cuando reinauguraron esa planta de tratamiento, la alcaldía limpió todo eso y quedaron en que no se iba a botar más basura allí, pero como el camión del aseo pasa de vez en cuando, todo el mundo empezó a llevar sus bolsas para allá otra vez. Esos camiones deberían venir aunque sea una vez a la semana para que a nadie se le acumule la basura", comentó la ciudadana de la tercera edad, Franeyi Prado.

En varias zonas se observan aguas servidas derramadas en la calle

Sobre el mal estado de la calle Sucre, la moradora aseguró que la condición de la vía empeoró justo cuando comenzaron a circular por allí camiones con materiales de construcción que eran trasladados hasta la obra que se está realizando en el tanque de agua potable que está situado en el cerro.

"Todas esas marcas y hundimiento que hay en la carretera son por esos camiones, todo eso es reciente. Esperemos que asfalten antes de que termine el año, pero no creo que pase", añadió Prado.

El canal que pasa por la comunidad requiere mantenimiento

Desborde de aguas negras

De acuerdo con lo relatado por algunos vecinos, las aguas servidas no sólo se aprecian en algunas zonas de la calle, sino también en la parte interna de varias viviendas.

"Como no hay un sistema de cloacas en la comunidad, cuando llueve nos toca sacar el agua de la casa. Hacemos un llamado a las autoridades para que busquen la comodidad de los barrios, no sólo deben arreglar en vías principales", acotó el ama de casa Yosmar Marcano.

En cuanto a las deficiencias del servicio de aseo urbano, la vecina afirmó que muchos se ven en la necesidad de quemar los desechos sólidos o pagar a alguien para que le lleve las bolsas hacia el vertedero improvisado que está ubicado a pocos metros de la planta de tratamiento.

La calle Sucre está visiblemente deteriorada

Para finalizar, habitantes de Bello Monte exhortaron a las autoridades locales a que también lleven a cabo labores de saneamiento en el canal que pasa por la comunidad, ya que en estos momentos luce contaminado y con gran cantidad de ramas y desechos. Además, en los alrededores abundan las moscas y reina el mal olor.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez