Voz Comunitaria | En Santa Rosa de Lechería solicitan que mejoren el abastecimiento de agua potable por tubería (+Fotos)

Que mejoren el abastecimiento de agua potable por tubería. Esta es la principal solicitud que hacen los habitantes de Santa Rosa de Lechería, en el estado Anzoátegui.

Y es que según relataron los vecinos, el servicio no les llega con frecuencia y la manera más segura de obtenerlo, es utilizando bombas.

"A veces llega dos veces a la semana y la gente se ayuda con la bomba, así que si no tienes, no agarras agua. La opción es pedirle a los vecinos o que te presten la manguera", expresó Ayarí Urbano.

Doris Salazar, otra de las residentes, manifestó que existe un proyecto para mejorar el abastecimiento a toda la comunidad, pero desconoce cuál es el estatus.

"Ese proyecto ganó pero no sabemos si hay que esperar que bajen los recursos, pero consiste en brindar ayuda en este tema", resaltó Salazar.

Se conoció que no toda la población padece de las debilidades en el servicio. Por lo menos, Freddy López comentó que es abastecido con frecuencia.

"Yo tengo luz y agua todos los días. Lo único que pido es que asfalten el tramo de la calle 2 que falta, porque tengo casi 20 años viviendo aquí y nunca ha sido asfaltado", aseguró López.

Proyecto

Betzaida Salazar, una de las representantes del Consejo Comunal Santa Rosa, comentó que hay que hacer un nuevo cambio de tubería para que el agua llegue con normalidad.

"Se ganó el proyecto del agua, en esos proyectos comunitarios del gobierno y se compró el material, más otro material que teníamos guardado de un trabajo que se iba hacer hace años y no se dio, entonces se logró el año pasado comenzar la instalación con Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe), pero no se culminó", contó.

De acuerdo a Salazar, se logró meter la tubería desde la entrada de la comunidad, con sentido hacia la sede de urbanismo porque la conexión, al parecer, la realizarán en esa zona.

"Hidrocaribe no ha venido a finiquitar. Está enterrado el tubo, pero supuestamente falta material, ellos no han venido más. El agua es la prioridad, no entiendo por qué no terminan. Cuando estaban enterrando eso, yo estaba contentísima metida de cabeza consiguiéndole la logística, nunca les faltó nada de la comunidad", mencionó Salazar.

Se conoció que, actualmente, la mayoría de los habitantes de la comunidad recibe agua de Morro 3 y la avenida Bolívar, por lo que quieren ahora que con el nuevo trabajo, todos se beneficien de una sola toma, para mejorar la calidad del servicio.

"Por lo menos en el conjunto residencial había de la calle Araguaney, se hizo la conexión pero sólo los primeros meses estuvo genial, después no llegaba el agua. Hace como dos años se logró conseguir con un candidato 300 metros de manguera y conectarla de una empresa para llenar el tanque, es la forma que hay de recibir de manera interdiaria, pero para las casas hay otras conexiones", recordó Salazar.

Otros

Por otro lado, Urbano solicitó que mejoren el alumbrado público, especialmente en la parte conocida como el callejón, entre la primera y segunda calle.

"Desde noviembre está más oscuro, uno se sienta a veces a agarrar fresco al frente de la casa y da miedo, la oscuridad que hay en esa esa zona. Sobre todo porque a veces viene gente de aquel lado de Fernández Padilla caminando a cometer sus fechorías, roban a veces a uno. De hecho, los que vivimos por aquí también queremos poner un portón para cerrar el acceso de la playa", dijo Urbano.

Doris aseguró que hace, aproximadamente, dos años se metieron en una vivienda cercana a robar, ingresando por el patio que da hacia el mar, e hirieron a uno de los habitantes.

Se conoció que los trabajos beneficiarán a más de mil personas que hacen vida en esta comunidad.

Barcelona / Elisa Gómez