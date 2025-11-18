Voz Comunitaria | En Santa Bárbara III del municipio Bolívar anhelan mejores servicios (+Video)

Contar con mejores servicios públicos es lo que más anhelan los habitantes de la comunidad de Santa Bárbara III del municipio Simón Bolívar.

¿La razón? Tienen problemas para abastecerse de agua potable, fallas en el sistema eléctrico y por si fuera poco, la mayoría de las calles necesitan ser recuperadas. Al menos así lo dieron a conocer las personas entrevistadas.

"Aquí se padece es por agua y vialidad. Un tambor sale en 300 bolívares y bueno, no ganamos lo suficiente para costearlo", fue parte de lo expresado por Luis Campos, quien habita en la calle Las Mayitas.

Según Campos, hay una tubería que instaló la comunidad, al parecer, de un ducto de la industria petrolera, pero esto sólo ha beneficiado a los sectores I y II.

En cuanto a la vialidad, Campos manifestó que por lo menos la calle donde habita nunca ha sido asfaltada y tampoco cuenta con aceras, lo más cercano que ha tenido es el paso de una máquina para aplanar.

"Nosotros siempre la limpiamos y una vez un vecino trajo un ripio y fue que se arregló un poquito más. En este sector de Santa Bárbara hay como cuatro o cinco calles que necesitan asfaltado", señaló Campos.

https://www.instagram.com/reel/DRMrq0wDkIj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Llamado

Milagros Marcano instó a las autoridades competentes para que colaboren tanto con el abastecimiento de agua, como con la instalación de alumbrado público.

"Con el agua que es indispensable para todos los seres humanos, porque a veces dejamos de comprar nuestros alimentos para reunir, para comprar cisternas de agua y todos sabemos que en este momento la situación está difícil", opinó Marcano.

Además de solicitar que se trabaje en el tema hídrico, Betzi Amanau elevó su voz para que cesen los cortes eléctricos.

Indicó que si la luz se va en la mañana les llega en la tarde y si se va en la noche, les llega al otro día.

Se conoció que hay calles como la Nueva La Quinta y la Bella Vista donde no sólo necesitan asfaltado y aceras, sino también la colocación de postes y la instalación de guayas, para que el servicio les llegue con mejor calidad a los residentes. Actualmente, tienen los cables sobre palos improvisados.

Barcelona / Elisa Gómez