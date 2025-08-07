Voz comunitaria | En Santa Bárbara de Píritu solicitan atención para los servicios públicos (+Fotos)

Habitantes del sector Santa Bárbara de Píritu, ubicado en la zona oeste del estado Anzoátegui, solicitan atención de las autoridades competentes para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Aunque los residentes consultados señalaron que esta parte de la población es abastecida con agua potable por tubería de forma constante, a diferencia de comunidades vecinas que esperan mínimo un mes, piden que se trabaje en la adquisición de tubos para la optimización.

"Nosotros requerimos que nos mejoren la tubería porque como está en el centro de la quebrada, cada vez que llueve el agua que baja por allí, la despega y quedamos sin el servicio. Se contamina la tubería con todo lo sucio que le entra, tenemos que limpiar con cabillas y luego empatarla", expresó Rosa Ochoa.

De acuerdo a Ochoa, un grupo de vecinos realizó las mediciones necesarias para buscar un presupuesto de tubos de tres pulgadas para tratar de trabajar por sus medios, pero no pudieron avanzar.

"No tengo con exactitud lo que se requiere, pero se determinó que era mucha plata porque estamos hablando de llevar la tubería por fuera de la quebrada, por la tierra que está en la orilla. Esta situación tiene más de 10 años y nadie se ha abocado", destacó Ochoa.

Porcentaje

Julio Guaina, otro de los residentes de Santa Bárbara, calcula que el servicio hídrico funcione un 80 %, por las suspensiones eventuales.

"La electricidad también está en ese porcentaje, más o menos. Además de los cortes de energía que se incrementaron últimamente, desde hace unos cinco años se presenta debilidad, de vez en cuando, y los equipos son los que sufren. Yo por lo menos soy herrero y el esmeril sufre cuando lo prendo, la máquina de soldar, se me dificulta trabajar. A lo mejor es por la demanda y el transformador que no es de la capacidad adecuada", mencionó Guaina.

Ysaura García, otra de las consultadas, manifestó que las fallas eléctricas se elevaron desde hace un mes, aproximadamente. Espera que este tema se solucione por completo, con la instalación de un nuevo transformador en la subestación Las Isletas.

Trabajos

Por otro lado, a los habitantes les gustaría que trabajaran en mejorar las condiciones de las alcantarillas, puesto que en la comunidad han hecho lo posible por rehabilitarlas, pero carecen de todos los materiales.

Piden apoyo para arreglar algunos detalles en el estadio, que recuperen algunas vías de acceso; así como también, que realicen el embaulamiento de la quebrada.

"Ahorita volvimos a meter la solicitud para que embaulen desde aquí arriba, porque siempre trabajan en la parte de abajo, que es la que más se ve, por decir hacia la Bolívar, y por aquí ni siquiera nos ven. Hay partes donde a los vecinos les queda poquito patio porque el agua ha ido socavando la quebrada, con un embaulamiento mejoraría esto", resaltó Ochoa.

Barcelona / Elisa Gómez