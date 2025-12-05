Voz Comunitaria | En Quebrada Honda del municipio Bolívar dijeron estar "a la buena de Dios" (+Video)

La lista de quejas que completan los vecinos del sector Quebrada Honda del Municipio Simón Bolívar de Anzoátegui la lideran los servicios públicos, seguido de la vialidad que presenta deterioro en algunos tramos, especialmente, en el paso de una alcantarilla que se cayó hace más de tres años y fue reparada provisionalmente por los residentes.

Algunos de los residentes consultados señalaron que no tienen respuestas oportunas de las autoridades y que están abandonados “ a la buena de Dios”.

"Tenemos problemas con los apagones. El puente que está allá se cayó y tuvimos nosotros mismos que meterle la mano. Necesitamos alumbrado público, vialidad, asfaltado, agua potable que no tenemos, desde que hubo la contaminación de José que perjudicó al pueblo, quedaron de venir y no han venido, expresó Jesús Pericana.

Además de las debilidades que presentan con el agua, Xiomaris Díaz manifestó que no cuentan con el servicio del aseo y tienen que botar la basura hacia el monte o quemarla.

Señaló que las calles están a oscuras. También mostró su preocupación por la alcantarilla que arregló la comunidad, ya que pudiera dañarse con las lluvias y dejar a la población sin acceso vial.

"Tampoco contamos con un transporte público hacia acá. Nosotros tenemos que trasladarnos en una moto a El Pilar o a Caigua y el pasaje es costoso. De aquí a El Pilar son dos dólares, que le tenemos que sumar al gasto de la camioneta o bus", relató Díaz.

Alternativa

Al ser consultada sobre cómo están haciendo actualmente con el agua, uno de los servicios más esenciales, Díaz contó que a raíz del humo tóxico que se percibió en la comunidad el pasado 6 de noviembre, se contaminaron las lagunas naturales y ahora acuden unas cisternas que permitieron llenar cinco tambores por casa, los cuales utilizan exclusivamente para el consumo.

"Estamos ahorrando esa agua almacenada sólo para eso, para el consumo de nosotros, para beber y cocinar. Con el agua de la laguna nos estamos bañando, estamos lavando nuestra ropa y utilizándola para los quehaceres", resaltó Díaz.

Se conoció que, recientemente, a través del gobierno llevaron a la parroquia una cisterna de gran capacidad conocida como nodriza, para el abastecimiento de agua potable de manera gratuita. Sin embargo, no todos los sectores se vieron beneficiados, al parecer, por la falta de unidades pequeñas para la distribución.

Pedro Maraguacare pidió que estos camiones los surtan por lo menos de manera quincenal para tener, principalmente, para el consumo.

Tiempo

Marisol Caguana, una de las integrantes del consejo comunal, aseguró que la alcantarilla que está en la entrada de la comunidad tiene alrededor de tres años dañada. A Caguana le gustaría que se continuara con la recuperación del ambulatorio, para que la población cuente con una buena asistencia.

Recordó que a través de la consulta popular lograron la reparación del manto asfáltico. Sin embargo, dijo que necesitan otras cosas, entre ellas, médicos y enfermeras.

"Ante una emergencia, tenemos que trasladarnos hasta El Pilar o si no hasta Barcelona. Ahorita por lo menos en la parroquia donaron la ambulancia y está activa, pero hace tiempo que no había, imagínate el trabajo que nosotros pasábamos para sacar un enfermo y un herido. Estamos esperando la pronta respuesta de la alcaldía, de la gobernación, cualquier persona que esté a su alcance para ayudarnos", enfatizó Caguana.

Barcelona / Elisa Gómez