Voz comunitaria | En Pueblo Viejo I de Píritu solicitan mejores servicios y recuperación de las calles (+Video)

Habitantes del sector Pueblo Viejo I de Píritu, ubicado en la zona oeste del estado Anzoátegui, elevaron su voz para solicitar atención de las autoridades competentes, con el objetivo de que se trabaje en algunas deficiencias colectivas.

Y es que la comunidad, cuya entrada está situada en la carretera nacional Troncal 9, presenta debilidades en los servicios públicos y sus calles carecen de asfaltado.

"No han venido más nunca las bolsas ni nada, uno compra esas comidas carísimas y la luz se va algunas veces y llega a las 9:00 pm. Del agua, hay veces que no viene, duramos mínimo una semana en espera", expresó Paola Cirilo.

La septuagenaria manifestó que la única opción que tiene es ahorrar el líquido almacenado, porque el dinero que percibe por la pensión no le alcanza para cubrir este gasto adicional de recurrir a la compra por medio de los camiones cisternas, puesto que tiene como prioridad los alimentos y la medicinas, cuyos precios alegó que suben a diario.

Sobre la vialidad, Cirilo mencionó que desde hace varios años ha escuchado que le colocarán pavicreto a las calles, pero sin verse reflejado los resultados.

Agua

Para Luisa María Rosas, mejorar las condiciones de las calles y los principales servicios como agua y electricidad sería la prioridad.

Detalló que el agua se va todos los días y duran 20 días en espera, mientras que la electricidad funciona con interrupciones diarias y esto le ha causado daños en una nevera y un ventilador.

"Ya tenemos varios meses con ese problema con el agua y la luz. Hubo un tiempo en que había dejado de irse, pero de antier para acá comenzó otra vez, más que todo en la noche", recordó Rosas.

Rosas aprovechó para solicitar que el aseo pase por la comunidad. Comentó que, por lo menos en su calle, botan los desechos hacia un terreno baldío.

Estado

Además de la inestabilidad en el abastecimiento de agua por tubería, Estéfani Curbata comentó que no les llegan completamente potabilizada.

Aseguró que el líquido, la mayoría de las veces es sucio, por lo que solicitó que sea tratado para poder consumirlo, ya que los habitantes se han visto en la necesidad de comprar por botellones en Bs 60, elevando sus gastos diarios.

También pidió que se trabaje en la recuperación del alumbrado público porque tienen algunas partes a oscuras y que se retome el mantenimiento de las calles internas, jornada que evocó, era realizada anteriormente por la alcaldía.

"Estas calles están bien feas, bien deterioradas, hace falta asfaltado, agua, alumbrado y mantenimiento a las calles", resaltó Curbata.

Tardanza

Se conoció que cuando el recurso hídrico dura tanto tiempo en llegar, los habitantes acuden a un tanque que hay en la comunidad, para el cual solicitan rehabilitación, especialmente de las bases.

También dijeron que tienen como opción un depósito subterráneo de una construcción que está en otro sector, pero deben cruzar la troncal con los envases montados en carruchas y carretillas.

Indicaron que las bases de la mayoría de los postes de electricidad requieren arreglo desde hace más de seis años, porque están deterioradas. Como ejemplo, mencionaron dos tubos que están entre la calle principal con El Roble.

Se calcula que sean cuatro calles, aproximadamente, las que requieren asfaltado para mejorar el tránsito de las personas.

Píritu / Elisa Gómez