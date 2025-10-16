Voz Comunitaria | En Portugal Abajo piden solución al constante desbordamiento de cloacas

El hedor de las cloacas desbordadas es una de las principales características que tiene actualmente el sector Portugal Abajo de Barcelona, sobre todo al final de la calle Ayacuho, en el tramo donde se une con la avenida Las Palmeras, que da hacia Guamachito y Campo Claro.

Y de acuerdo con los habitantes de la comunidad, ese es justo el principal problema que tienen, que además lleva por lo menos tres años afectando su día a día. Agregaron que incluso han hablado con las autoridades sobre la situación, pero de momento no ven respuestas.

Vecinos como Maritza Zambrano hicieron el llamado para que la alcaldía finalmente haga los trabajos de reparación pertinentes, pues uno de los puntos donde constantemente se derraman aguas servidas está a pocos metros de una escuela y de un espacio que al parecer será habilitado para la atención de adultos mayores.

Incomodidad

Zambrano resaltó que hay un costado de la calle Ayacuhco que se ve más afectado que otro, pero todos se tienen que aguantar el mal olor día y noche porque las cloacas se desbordan a toda hora y permanecen en plena vía pública.

"Además de eso, el arroyo que pasa por atrás de algunas casas lleva alrededor de un año sin ser limpiado y eso provoca que se multipliquen los mosquitos y animales de todo tipo. Actualmente el agua no se mete a las casas cuando llueve, pero igual deberían hacerle mantenimiento para prevenir", expresó la mujer.

Felicia Hernández dijo que el tema de las cloacas es el mal mayor que tienen en la zona de Portugal Abajo que colinda con Guamachito y Campo Claro. Agregó que el mal estado de las calles va en segundo lugar entre los problemas.

"Donde uno se pare huele mal y en cada esquina hay aguas servidas estancadas. Es bastante desagradable vivir así, pero ya llevamos varios años en las mismas y todavía no vemos solución. Puro hablar pero nada concreto", manifestó la señora que vive en la intersección entre las calles Inos y Ayacuho.

Barcelona/ Javier A. Guaipo