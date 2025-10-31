Voz Comunitaria | En Playa Grande denuncian atraso en la recolección de basura

Unos 20 días llevan los camiones recolectores de basura sin pasar por las transversales de Playa Grande, en el estado Sucre. Sólo lo hacen por la calle Principal de la población cada dos o tres días.

Luis Marcano, habitante de la calle tres, dijo que hace unas dos semanas pasó un camión por la calle Las Mercedes, pero no se llevó todos los desechos. “El que no estaba pendiente se quedó sin la recolección”.

Sólo en La Vivienda, los vecinos acumulan montañas de basura, mientras que otros sectores cargan con las bolsas hasta la Principal para evitar que se les colapse la casa con plagas y malos olores.

Carmen Rivas, otra vecina, dijo que la gente de Hato Romar tiene su camión, por tanto, la Alcaldía de Bermúdez, tiene un peso menos con esa zona.

“Pero el problema es el resto de la población, que debe convivir con la basura porque no hay un servicio regular”.

Regularizar

Pedro Martínez, otro habitante de Playa Grande, señaló que están conscientes de los problemas que tiene el servicio, pero aspira que regulen un poco más la recolección, porque la acumulación de moscas y alimañas de todo tipo los tienen locos.

Miriam Cedeño, habitante de la zona céntrica, señaló que saben el esfuerzo que hacen los cuadrilleros para mantener limpia la población, “pero de qué vale si en las transversales se acumulan los cerros de basura”.

Pidió a las autoridades que busquen una solución, porque no es la primera vez que colapsa el servicio y deben pasar días sin ver un camión, con la basura dentro de las casas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano