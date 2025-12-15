Voz Comunitaria | En Menca de Leoni de Barcelona solicitan que mejoren el servicio de agua potable (+Fotos)

Habitantes de los sectores I y II de Menca de Leoni de Barcelona solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a mejorar el abastecimiento de agua potable por tubería, una de sus principales inquietudes.

Alegan que a pesar de que hace un año trabajaron en torno a este servicio, persisten las debilidades afectando, sobre todo, a quienes viven al final de la vía Principal y a una parte de la calle El Canal y Las Flores.

Según consultados, más de 130 familias tienen problemas para abastecerse y la mayoría lo hacen en horas de la madrugada, cuando el líquido tiene más fuerza.

Javier Chile, quien habita al final de la calle Principal del sector II, aseguró que esta irregularidad se empezó a notar, tras la colocación de una tubería en esta zona, en el último trimestre del 2024.

"Hay como un desnivel en ese empalme. Si el vecino de adelante agarra agua, a mí no me llega por la debilidad. Le dijimos a los trabajadores en ese momento que le metieran presión de agua a la tubería y dijeron que no se podía, que después venían a ver cómo solucionaban. También hay un vecino que como no estaba en su casa cuando hicieron los trabajos, no le pusieron la tubería y ahora regresó y debe estar cargando agua con tobos", expresó Chile.

Alternativa

Se conoció que la única manera que tienen de surtirse, alrededor de 12 casas de la calle Las Flores del sector I, es agarrando agua de una toma que está bajando a la orilla del arroyo.

"Tenemos que salir de madrugada, de 2:00 am a 4:00 am, a pegar la bomba en la tubería y tirar manguera hasta la casa para poder agarrar el agua, porque en el día no sale. La solución del agua es una prioridad, en nuestro caso, también debemos turnarnos, esperar que agarren agua en una casa, para otro hacer su conexión y así sucesivamente", relató Erinson Moy.

De acuerdo a Moy, la cuadrilla que puso la tubería en la calle Principal acudió a esta parte del sector a ver cuál es el problema y, supuestamente, quedaron en que iban a romper la calle para buscarle solución a las pocas casas afectadas, pero se quedaron esperando.

Teobardo Marín, quien se identificó como parlamentario de servicios públicos de la comuna 4F-92 Comandante Eterno que agrupa a esta comunidad, comentó que en la calle El Canal, las familias deben caminar hacia una toma que está cerca del arroyo en la principal, para poder surtirse con tobos y pimpinas que montan en carretillas.

"Aquí hay muchas viviendas con deficiencias de agua por completo. Por el canal no perciben agua 102 viviendas, más 30 en la principal del sector II y en Las Flores de Menca de Leoni I son como 12 casas. La solución creo que sería darle más presión al agua porque como viene por gravedad, el agua no llega bien por el empalme que hicieron. Hay gente que ha tenido que poner la toma de su casa más abajo, para poder agarrar agua", aseveró.

Es por ello que Marín instó a las autoridades de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) a que tomen cartas en el asunto.

"El responsable de garantizarnos el servicio es Hidrocaribe. Nosotros recibimos el apoyo de la alcaldía con los 150 metros de tubo, pero Hidrocaribe debe darnos respuestas", resaltó Marín.

Otros

Marín comentó que en la calle El Canal requieren 480 metros lineales de tubería para garantizar el servicio de aguas servidas.

"Esperamos que nos vengan a solucionar estos dos problemas, para que se pueda trabajar en el asfaltado de las calles", enfatizó Marín.

José Romero también solicitó que les brinden respuesta a la brevedad posible, porque les afecta las condiciones en las que quedó la calle Principal, luego de que rompieron el pavimento para los trabajos.

"Tenemos ese problema grave con el asfaltado, pero deben reparar bien el tema del agua. Hay mucho polvo y cuando llueve es un charquero. También cuando pasa un carro pesado, se hunde esa tierra", mencionó Romero.

Barcelona / Elisa Gómez