Voz Comunitaria | En Lomas de Santa María les urge rehabilitación de la calle Principal y agua

Ingresar con un vehículo al sector Lomas de Santa María, ubicado en la zona rural del municipio Sotillo, es una tarea prácticamente imposible.

¿La razón? La vía Principal de acceso a la comunidad está sumamente deteriorada. La calle tiene huecos enormes y muchísimos desniveles.

Por esta razón sólo se puede ingresar a la zona por la carretera Principal caminando o en motos, pero sobre las aceras.

"Para poder meter un carro para la parte alta tienes que entrar por el sector conocido como La Primera y usar calles transversales, ya que la Principal no es transitable. La línea de transporte que operaba aquí no presta servicio desde el año 2011 porque tenemos la carretera así. El alcalde (para ese momento Nelson Moreno) ha venido cualquier cantidad de veces y no ha cumplido la promesa de asfaltar. Lo peor es que pasa por aquí todo el tiempo, pero no hace nada. Cada vez que viene asfaltan la carretera y tenemos agua, pero en ofrecimiento", manifestó Cruz Rivas, un transportistas que reside en el urbanismo.

No hay agua

Otro de los problemas que causa dolor de cabeza en quienes viven en esta comunidad es la falta de un sistema tradicional de distribución de agua potable.

Vecinos consultados aseguran que el recurso no llega por tubería a la mayoría de la población.

"Aquí había un proyecto que consistía en la instalación de las tuberías que iban a estar conectadas con la tubería matriz que va hacia San Diego, y la creación de un tanque de almacenamiento de agua que estaría en la entrada principal del sector. La idea era que se llenara el tanque cuando llegara el agua y luego distribuirla a través de las tuberías a cada casa, pero ese proyecto quedó a medias. Sólo metieron la tubería y dejaron eso así", relató Rivas.

Ante esta situación surge una pregunta: ¿cómo consiguen agua los residentes para beber, asearse o lavar?

Yolennis Velásquez, vocera del área de finanzas del consejo comunal de Lomas de Santa María, explicó que para abastecerse, los vecinos tienen que instalar bombas para adquirir agua de la parte baja de la comunidad.

"Recibimos agua los jueves y viernes y sólo los que tienen bomba agarran, mientras que los que no tienen posibilidades le pagan a otros vecinos entre 5 y 10 dólares por un tanque. Los de la parte alta de la comunidad son los que más sufren, siempre viven pidiéndole a Dios que llueva para tener agua", expresó.

Es importante agregar que este sector, que según cifras del consejo comunal está integrado por 1.470 familias, cuenta con 23 calles "y ninguna está asfaltada".

"Tenemos bastantes años pidiendo que la Principal sea asfaltada porque es por donde se llega a la escuela que está en la parte alta y nada. Esta calle sólo se ha asfaltado una vez en 27 años y desde ese entonces el asfaltado se lo comió el río que pasa por aquí cuando llueve. Como no se puede usar la calle, los motorizados se apoderaron de las aceras y eso es un riesgo porque tenemos muchos niños en la comunidad, y en las mañanas transitan muchos que van al colegio, y como las aceras están ocupadas por motorizados siempre tienen que lanzarse hacia la carreteras, donde hay huecos. Tarde o temprano habrá un accidente. Esto y el agua es la cruda realidad de las lomas, por eso me gustaría que viniera el gobernador", apuntó la dirigente vecinal.

Estado de la escuela

Isabel Subero, habitante del sector y extrabajadora de la escuela Luisa Cáceres de Arismendi, aprovechó la oportunidad para resaltar la necesidad de que las autoridades "le metan la mano" a este plantel que funciona en la zona.

"La escuela va a cumplir 15 años de fundada y tenemos muchísimas carencias, como el agua, alumbrado, la falta de techo de la cancha, tenemos muchas filtraciones en las parte altas de los salones del lateral izquierdo. Tenemos también la carencia de la vialidad, ya que antes había un transporte que traía al personal y alumnos hasta acá, pero ya no contamos con eso por la situación en la vía, que está en unas condiciones extremas. Por otra parte tenemos deficiencias en la infraestructura y problemas con el piso en muchos salones. Lo ideal sería que las instituciones se movieran. Entendemos que debemos usar la autogestión, pero necesitamos que el gobierno se aboque", comentó.

Sobre el tema del agua, aseguró que la institución educativa también se ve afectada por la situación que padece la comunidad.

Dijo que el plantel se surte con "tomas ilegales", pero que la idea es que el sistema de distribución sea el reglamentario.

"Para finalizar me gustaría agregar que en la parte alta tenemos unas casas que fueron hechas por el gobierno que tienen el techo dañado o paredes deterioradas. Hago un llamado a las instituciones para que se aboquen. A veces vienen y traen 10 láminas de zinc y no es suficiente, la idea sería que se hiciera un proyecto general donde se tomaran en cuenta todas las viviendas deterioradas y se les haga rehabilitación y la gente pueda vivir dignamente como lo dice la Constitución", concluyó la moradora.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez