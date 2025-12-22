Voz Comunitaria | En las Villas Olímpicas de Barcelona piden solución al colapso de las cloacas (+Fotos)

Habitantes de la urbanización Villas Olímpicas, ubicada al sur de Barcelona, claman la solución al colapso de las cloacas, que padecen desde hace varios años.
Y es que las aguas negras estancadas son las que reciben a propios y visitantes, por la vía conocida como Edivial, repitiéndose el panorama en algunas calles como la 16, 18, 20 y 24.
"Esto es una liga de cloacas con aguas blancas, porque cuando nos llega el agua potable por tubería, el colapso es más fuerte. Todas las cloacas están colapsadas, todos los colectores están caídos y eso tiene años, desde que estaba la negra Inés en la alcaldía. Rompieron la calle 16 para arreglar, pero no hicieron nada", expresó Carlos Díaz.
Según Díaz, a esto se le suma que el sistema de bombeo de este urbanismo está inoperativo, sin alguna respuesta sobre su puesta en marcha.
"Si estuviese funcionando, no tendríamos este problema. Antes había dos bombas, pero dijeron que las iban a reparar y se las llevaron. Tiene como 10 años paralizada", resaltó Díaz.
Similar opinión compartió Lourdes Espinoza, a quien le ha tocado vivir este panorama desde que se mudó a esta zona.
"Desde que vivo aquí, hace cuatro años, veo el colapso de las aguas. Cuando nos envían el agua potable, cada 12 o 15 días el desbordamiento es fuerte, pero después que se va, cuando todo esto se seca porque no hay agua por tubería, los olores son horrorosos", mencionó Espinoza.
Teotiste Romero, quien habita en la calle 24, donde se estancan más las aguas, instó a las autoridades a que le hagan una limpieza constante al canal de desagüe cercano, para aliviar el problema.
"Como esta es la última calle, recibe todo eso y el monte tampoco ayuda a que corra. El sistema de bombeo no está funcionando, pero cuando limpian el canal, el agua baja, al igual que cuando llueve", enfatizó Romero.
Un vecino, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, manifestó que desde la alcaldía prometieron hacer este mantenimiento tres veces al año, como paliativo, pero supuestamente no han cumplido.
"Ya uno no sabe a quién dirigirse de tantas peticiones que hemos hecho, sin recibir alguna respuesta oportuna, nos sentimos desamparados", relató.
Los vecinos solicitaron mantenimiento al sistema eléctrico, entre ellos, la sustitución de dos postes que, aseguraron, se han deteriorado con el tiempo. Así como también, que funcione con normalidad el servicio de recolección de basura.
"Antes el camión pasaba una vez a la semana, los martes o los jueves, pero tiene más de dos meses sin pasar. La mayoría pagamos para que nos boten la basura Bs 200, Bs 300, lo que cobre el señor en su momento", recordó Espinoza.
Se constató que por la vía conocida como Edivial, además de aguas estancadas, había acumulación de desechos sólidos.
Barcelona / Elisa Gómez