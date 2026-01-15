Voz comunitaria | En Las Bateas de Maurica de Barcelona anhelan tener agua potable por tubería

Tener agua potable por tubería es el mayor anhelo que tienen los habitantes de la aldea de pescadores Las Bateas de Maurica, ubicada en Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

Alegaron, que pese a que esta comunidad cuenta con todos los tubos instalados, tienen más de 10 años esperando ser beneficiados con el servicio porque, al parecer, falta conectarlos a la red de distribución.

"Desde que hicieron las casas estamos esperando que nos coloquen el agua, quedaron en instalarla y está ahorita en ese proceso. Esperemos que sea este año", expresó Israel Atache.

Según Atache, en un principio se comentó que la conexión se haría con el sector vecino El Astillero, pero desconoce si realmente será así. Dijo que faltaría nada más el pedazo para empalmar con la otra comunidad.

Ante ello, Atache manifestó que deben pagar para recargar sus tanques por medio de camiones cisternas.

"La penúltima vez pagué mil 800 bolívares y antier 2 mil bolívares para llenar un tanque de 900 litros, que son como cuatro tambores, lo subieron de precio. La alcaldía nos envía agua gratuitamente cada 15 o 20 días y nos llenan un tanque por casa, pero eso no es suficiente, cuando se lava la ropa eso se gasta en un día", mencionó.

Necesidad

Wilman Villarroel, quien dijo tener 25 años comprando agua, habló sobre lo necesario que es para esta población contar con el servicio.

"Toda comunidad playera, pesquera, necesita agua diariamente, porque estamos todo el tiempo metidos en el mar. Hay veces que uno se baña tres o cuatro veces en el día, porque cualquier cosa sucede con una embarcación y pum tienes que zumbarte. Además, vivimos con el salitre", manifestó Villarroel.

Por lo menos en su caso, Villarroel dijo que un tanque de mil litros le dura más o menos dos semanas, cuando no se lava la ropa, porque son tres en su casa. Sin embargo, indicó que cuando va por la mitad debe pagar para recargalo, para siempre tener el líquido garantizado.

Pese a que esta es una comunidad pesquera, se conoció que no todos tienen esta fuente de ingresos, especialmente, para poder abastecerse del recurso hídrico.

Por lo menos, Nora Millán comentó que tiene que comprar agua cada tres o cuatro días porque recarga sólo por tambores (Bs 500 cada uno), de acuerdo a la cantidad de dinero que puede reunir su hija que trabaja en una institución pública.

"Deja de comprar algunas cosas para guardar para comprar uno o dos tambores, porque no le da para comprar un tanque lleno que serían como cinco tambores más o menos. Esta es nuestra principal necesidad, porque para comprar un tambor hay que luchar, y desde la alcaldía nos envían gratuitamente cuando se acuerdan", aseguró.

Al igual que sus vecinos, Millán espera que en este año sí puedan realizar la conexión de la tubería, que alegó tiene más de 10 años en promesas.

Barcelona / Elisa Gómez