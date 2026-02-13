Voz Comunitaria | En la Urb. Gulf solicitan mejoras en el servicio de aseo y asfaltado

Caminar hasta la avenida José Antonio Anzoátegui para llevar las bolsas de desechos a fin de que sean recogidas por los camiones del aseo urbano se ha vuelto costumbre para quienes habitan en la urbanización Gulf, en Puerto La Cruz.

¿El motivo? El servicio de recolección de basura está presentando fallas y esto los ha obligado a trasladar sus desperdicios hacia otras zonas para que no se les acumulen en sus viviendas.

Según afirmaron vecinos consultados, desde hace dos semanas, aproximadamente, no ven una unidad recolectora de desechos en la urbanización.

Y en un recorrido hecho por el equipo de El Tiempo en la zona, el miércoles 11 de febrero, se pudo corroborar que frente a la mayoría de las casas hay entre tres y siete bolsas de basura amontonadas.

Hablan los afectados

"La verdad es que el servicio aquí es poco regular. A veces uno ve que los camiones pasan hasta tres veces a la semana, pero en oportunidades tardan semanas sin venir. Unos las dejan acumuladas frente a sus casas, mientras que otros las llevan a la avenida", comentó uno de los moradores, quien se identificó como Ramón López.

Para la comerciante Yunezca Millán, quien reside en la calle 22 de la Urb. Gulf, los camiones del aseo deberían pasar al menos una vez a la semana.

"Y debería ser todos los sábados que uno está en su casa. Yo creo que desde diciembre no ha venido ni un camión, lo que pasa es que como yo trabajo en la calle, casi no estoy en el día en la casa. Yo he optado por llevar la basura a la avenida todas las noches para que no se me acumulen en la casa", añadió.

Vecinos esperan que la calle 22 sea asfaltada pronto

Vialidad

Sobre la vialidad, ambos vecinos exhortaron a las autoridades locales a que ejecuten un plan de asfaltado al menos en la calle 22 y la avenida B, las cuales están deterioradas en varios tramos.

Aseguran que estas vías han pasado varios años "sin recibir un cariñito".

"Que asfalten beneficiaría mucho, sobre todo esta calle 22 que está muy fea. Uno no puede ni salir 'entaconada' (usando zapatos de tacón) porque se le rompe el zapato. Además queremos ver al nuevo alcalde por aquí y que atienda a los vecinos. Muchos dicen que esta es una zona de ricos, pero la verdad es que igual tenemos problemas", acotó la vecina Millán.

En la avenida B también se observaron huecos

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez