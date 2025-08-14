Voz comunitaria | En la Urb. Guaraguao solicitan asfaltado de una calle donde repararon tubería

Habitantes de la calle 10 de la urbanización Guaraguao, en Puerto La Cruz, solicitan a las autoridades locales que asfalten la zona donde fue reparada una tubería de agua potable hace un mes aproximadamente.

Señalan que el hueco que fue abierto para realizar la maniobra representa un peligro para los peatones.

"Los carros estaban pasando por encima de la tierra que hay alrededor, pero hubo que poner unas piedras para trancar, ya que era peligroso porque pasaban por una parte de la calle y la acera y eso es peligroso. Estamos agradecidos con que hayan reparado la tubería, pero si arreglaron tiene que recoger esa tierra y asfaltar", manifestó la señora Eneida Reyes.

Respuesta

Otra de las vecinas de la urbanización, quien prefirió no identificarse, comentó que la última vez que vieron a representantes de Hidrocaribe en la comunidad, les notificaron que quien debía asfaltar era la alcaldía del municipio Sotillo.

"Dijeron que ellos reparaban, pero que los que tenían que echar arena y asfaltar era la gente de la alcaldía. La gente que vive más cerca del hueco ahora tiene que dar la vuelta por la avenida 2, ya que por la Av. 3, que está más cerca, no se puede pasar. Es fundamental que arreglen eso. Ya aquí hay huecos de hace varios años que los dejaron así y hasta le creció monte", acotó la moradora.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez